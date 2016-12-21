und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor:
Der Indikator zeigt die Divergenzen zwischen den Preisen und der Signallinie des MACD Histogramms. Die Divergenzen werden auf dem Kurschart als Liniensegment gezeichnet. Die Handelssignale werden als farbige Pfeile gezeichnet, begleitet von Alertmeldungen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.07.2008.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/464
