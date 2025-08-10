거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
이 지표는 금융 자산 가격 차트와 MACD 히스토그램 신호선 사이의 차이를 감지하고 이러한 차이를 차트에 직선 세그먼트로 표시하고 메시지를 표시하고 색상 화살표로 거래 신호를 보냅니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.07.28에 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/464
데일리피벗포인트
데일리피봇포인트 인디케이터는 다른 시장 후행 도구와 달리 향후 시장 방향을 예측하는 데 도움이 됩니다.르만시그널
인디케이터는 시장 진입 시점을 컬러 점으로 표시합니다. 신호점의 위치 자체는 보호 손절매 레벨 또는 새로운 추적손절매 포지션을 설정하는 레벨로 사용할 수 있습니다.
Candle Replay Magnifier
캔들 리플레이 돋보기는 비교 분석을 위해 현재 차트 영역에 과거 캔들을 시각적으로 재생합니다. 이 인디케이터는 선택한 날짜의 과거 가격 막대를 실시간 차트에 오버레이하여 트레이더가 캔들 패턴, 변동성, 구조를 실시간으로 연구할 수 있도록 합니다. 각 재생 캔들의 시가, 고가, 저가, 종가, 범위, 방향, 시간, 거래량을 보여주는 동적 범위 하이라이트와 자세한 도구 설명이 포함되어 있습니다.Strategy report output into a chart
이 스크립트는 전략 테스터에서 저장된 전략 보고서를 차트로 표시하기 위해 개발되었습니다.