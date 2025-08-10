실제 작성자:

Frankie28

이 지표는 금융 자산 가격 차트와 MACD 히스토그램 신호선 사이의 차이를 감지하고 이러한 차이를 차트에 직선 세그먼트로 표시하고 메시지를 표시하고 색상 화살표로 거래 신호를 보냅니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.07.28에 코드베이스에 게시되었습니다.