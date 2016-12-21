SilverTrend_Signal

Der Indikator besteht aus fünf Tirone Level, die, in der Tat, Unterstützungs und Widerstandslinien auf Basis der Handelsbreite eines bestimmten Zeitraumes sind.

Der Indikator besteht aus Unterstützungs und Widerstandslinien auf Basis der Handelsbreite eines bestimmten Zeitraumes.