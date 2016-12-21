CodeBaseKategorien
Indikatoren

SilverTrend_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
2216
Rating:
(57)
Veröffentlicht:
Wirklicher Autor:

SilverTrend, neugeschrieben von CrazyChart, http://viac.ru/ 

Der Indikator generiert Kauf-und Verkaufssignale und zeigt sie als farbige Punkten auf dem Chart sowie die entsprechende Nachrichten.

SilverTrend_Signal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/459

Five Tirone Levels Five Tirone Levels

Der Indikator besteht aus fünf Tirone Level, die, in der Tat, Unterstützungs und Widerstandslinien auf Basis der Handelsbreite eines bestimmten Zeitraumes sind.

Three Tirone Levels Three Tirone Levels

Der Indikator besteht aus Unterstützungs und Widerstandslinien auf Basis der Handelsbreite eines bestimmten Zeitraumes.

Spearmans Rangkorrelation Spearmans Rangkorrelation

Spearmans Rangkorrelation ist eine nicht parametrisierte Methode einer statistischen Analyse von Korrelationen.

Color Smoothed Momentum Color Smoothed Momentum

Ein geglättetes Momentum mit einer Farbanzeige des aktuellen Trends.