無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SilverTrend_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1735
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
CrazyChartによって書き直されたSilverTrend http://viac.ru/
インディケータはチャートで着色されたドットを使用して売買シグナルを生成してメッセージを表示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/459
5Tironeレベル
このインディケータは、一定期間の取引レンジに基づいた支持と抵抗のレベルである5Tirone レベルで構成されます。3Tironeレベル
このインディケータは、一定期間の取引レンジに基づいた支持と抵抗のレベルで構成されます。
スピアマンの順位相関
スピアマンの順位相関は、相関の統計的分析に使用されるノンパラメトリック法です。色平滑化したモメンタム
現在のトレンドを色の表示した、さらに平滑化したモメンタム。