ポケットに対して
インディケータ

SilverTrend_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1735
評価:
(57)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

CrazyChartによって書き直されたSilverTrend http://viac.ru/ 

インディケータはチャートで着色されたドットを使用して売買シグナルを生成してメッセージを表示します。

SilverTrend_Signal

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/459

