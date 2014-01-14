Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SilverTrend_Signal - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 11136
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:
SilverTrend, rewritten by CrazyChart, http://viac.ru/
O indicador gera sinais para comprar e vender usando pontos coloridos em um gráfico e exibe mensagens.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/459
3_Level_ZZ_Semafor
O indicador simples que mostra mínimos e máximos através de períodos maiores, médios e curtos, usando pontos tipo semáforo.MyComment - adicionando novos comentários sem eliminar os já existentes.
Novos comentários são adicionados a um gráfico sem eliminar os já existentes.