SilverTrend_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor Real:

SilverTrend, rewritten by CrazyChart, http://viac.ru/ 

O indicador gera sinais para comprar e vender usando pontos coloridos em um gráfico e exibe mensagens.

SilverTrend_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/459

3_Level_ZZ_Semafor 3_Level_ZZ_Semafor

O indicador simples que mostra mínimos e máximos através de períodos maiores, médios e curtos, usando pontos tipo semáforo.

MyComment - adicionando novos comentários sem eliminar os já existentes. MyComment - adicionando novos comentários sem eliminar os já existentes.

Novos comentários são adicionados a um gráfico sem eliminar os já existentes.

Yaanna Yaanna

Yaanna é um indicador bem simples que mostra os estados de sobrecompra / sobrevenda de um ativo.

JCCX JCCX

CCI normalizado e simétrico (Commodity Channel Index) com algoritmos de suavização alternativos (ultra linear e JMA).