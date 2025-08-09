코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

티론의 다섯 가지 레벨 - MetaTrader 5용 지표

John Tirone | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
97
평가:
(13)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 저자:

존 티론

티론 레벨(티론 레벨)은 기본적으로 자산의 가격 차트에서 가능한 지지 및 저항 구간을 식별하는 데 사용되는 연속적으로 감소하는 여러 개의 수평선입니다.

이 기술적 분석 방법은 존 티론이 그의 저서 "강력한 트레이딩 방법론으로서의 고전적 기술적 분석"에서 개발했습니다. 티론의 5단계 시스템은 조정 평균 방법을 사용하여 구축되었습니다.

이 방법은 트레이더에게 5개의 라인(종종 비대칭)을 제공합니다.

  1. 먼저 조정 평균이 결정됩니다;
  2. 다음 라인은 조정 평균에서 최소값을 뺀 다음 2를 곱하여 구합니다;
  3. 세 번째 줄은 조정된 평균입니다;
  4. 다음 줄은 조정된 평균에서 최대값에 2를 곱한 값을 빼서 결정됩니다;
  5. 최하위 라인은 최대값에서 최소값을 뺀 후 이 결과를 조정된 평균에서 빼서 결정됩니다.

레벨 계산 공식:

Adjusted mean = (Hhigh+Llow+Close)/3

티론 레벨 1 = 조정 평균 + (높음-낮음)
티론 레벨 2 = 2 x 조정 평균 - 낮음
티론 레벨 3 = 조정 평균
티론 레벨 4 = 2 x 조정 평균 - 높음
티론 레벨 5 = 조정 평균 - (높음-낮음)

Where:

  • Hhigh(최고가)는 주어진 기간 동안 가장 높은 가격(예: 20바)입니다;
  • Llow(최저 저점) - 특정 기간의 최소값(예: 20바)입니다;
  • 종가 - 현재 캔들의 종가입니다.

인디케이터 티론 레벨_X5

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/458

AIS 상관관계 AIS 상관관계

이 지표는 상관관계를 측정하는 가장 흥미로운 접근 방식을 구현합니다.

EAToMath EAToMath

MT5 테스터 수학 모드에서 히스토리 테스트.

변형 인덱스 변형 인덱스

변동 지수는 시계열이 추세 또는 평탄한 구성 요소에 의해 지배되는지 또는 시계열이 무작위로 작동하는지 여부를 보여줍니다.

일일 피벗 포인트 _ 전체 일일 피벗 포인트 _ 전체

이 지표는 향후 시장 움직임의 방향에 대한 그림을 그리는 데 도움이 됩니다. 전일 동안 이용 가능한 정보는 당일의 작은 추세 기준점을 계산하는 데 사용됩니다.