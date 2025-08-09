실제 저자:

존 티론

티론 레벨(티론 레벨)은 기본적으로 자산의 가격 차트에서 가능한 지지 및 저항 구간을 식별하는 데 사용되는 연속적으로 감소하는 여러 개의 수평선입니다.

이 기술적 분석 방법은 존 티론이 그의 저서 "강력한 트레이딩 방법론으로서의 고전적 기술적 분석"에서 개발했습니다. 티론의 5단계 시스템은 조정 평균 방법을 사용하여 구축되었습니다.

이 방법은 트레이더에게 5개의 라인(종종 비대칭)을 제공합니다.



먼저 조정 평균이 결정됩니다; 다음 라인은 조정 평균에서 최소값을 뺀 다음 2를 곱하여 구합니다; 세 번째 줄은 조정된 평균입니다; 다음 줄은 조정된 평균에서 최대값에 2를 곱한 값을 빼서 결정됩니다; 최하위 라인은 최대값에서 최소값을 뺀 후 이 결과를 조정된 평균에서 빼서 결정됩니다.

레벨 계산 공식:



Adjusted mean = (Hhigh+Llow+Close)/3 티론 레벨 1 = 조정 평균 + (높음-낮음)

티론 레벨 2 = 2 x 조정 평균 - 낮음

티론 레벨 3 = 조정 평균

티론 레벨 4 = 2 x 조정 평균 - 높음

티론 레벨 5 = 조정 평균 - (높음-낮음)



