티론의 다섯 가지 레벨 - MetaTrader 5용 지표
게시자:
- Nikolay Kositsin
조회수:
- 97
평가:
-
게시됨:
실제 저자:
존 티론
티론 레벨(티론 레벨)은 기본적으로 자산의 가격 차트에서 가능한 지지 및 저항 구간을 식별하는 데 사용되는 연속적으로 감소하는 여러 개의 수평선입니다.
이 기술적 분석 방법은 존 티론이 그의 저서 "강력한 트레이딩 방법론으로서의 고전적 기술적 분석"에서 개발했습니다. 티론의 5단계 시스템은 조정 평균 방법을 사용하여 구축되었습니다.
이 방법은 트레이더에게 5개의 라인(종종 비대칭)을 제공합니다.
- 먼저 조정 평균이 결정됩니다;
- 다음 라인은 조정 평균에서 최소값을 뺀 다음 2를 곱하여 구합니다;
- 세 번째 줄은 조정된 평균입니다;
- 다음 줄은 조정된 평균에서 최대값에 2를 곱한 값을 빼서 결정됩니다;
- 최하위 라인은 최대값에서 최소값을 뺀 후 이 결과를 조정된 평균에서 빼서 결정됩니다.
레벨 계산 공식:
Adjusted mean = (Hhigh+Llow+Close)/3
티론 레벨 1 = 조정 평균 + (높음-낮음)
티론 레벨 2 = 2 x 조정 평균 - 낮음
티론 레벨 3 = 조정 평균
티론 레벨 4 = 2 x 조정 평균 - 높음
티론 레벨 5 = 조정 평균 - (높음-낮음)
Where:
- Hhigh(최고가)는 주어진 기간 동안 가장 높은 가격(예: 20바)입니다;
- Llow(최저 저점) - 특정 기간의 최소값(예: 20바)입니다;
- 종가 - 현재 캔들의 종가입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/458
