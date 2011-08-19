CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Пять уровней Тироне - индикатор для MetaTrader 5

John Tirone | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4195
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

John Tirone

Уровни Тироне (Tirone Levels) являются по сути серией нескольких последовательно уменьшающихся горизонтальных линий, которые используются для определения возможных зон поддержки и сопротивления на ценовом графике актива.

Этот метод технического анализа разработан Джоном Тироне (John Tirone) в книге "Classical Technical Analysis as a Powerful Trading Methodology". Система из пяти уровней Тироне строится методом средней величины (Adjusted Mean).

Этот метод дает трейдеру 5 линий (часто несимметричных).

  1. Сначала определяется скорректированная средняя величина (Adjusted Mean);
  2. Следующая линия получается вычитанием минимума из Adjusted Mean умноженной на 2;
  3. Третья линия и есть скорректированная средняя - Adjusted mean;
  4. Следующая линия определяется вычитанием максимума из Adjusted Mean, умноженной на 2;
  5. Самая нижняя линия определяется вычитанием минимума из максимума и вычитанием этого результата из Adjusted Mean.

Формулы расчета уровней:

Adjusted mean = (Hhigh+Llow+Close)/3

Tirone Level 1 = Adjusted Mean + (Hhigh-Llow)
Tirone Level 2 = 2 x Adjusted Mean - Llow
Tirone Level 3 = Adjusted mean
Tirone Level 4 = 2 x Adjusted Mean - Hhigh
Tirone Level 5 = Adjusted Mean - (Hhigh-Llow)

где:

  • Hhigh (Highest High) - наивысшая цена за определенный период, например 20 баров;
  • Llow (Lowest Low) - минимальная величина за определенный период, например, 20 баров;
  • Close - цена закрытия текущей свечи.

Индикатор Tirone Levels_X5

Три уровня Тироне Три уровня Тироне

Индикатор трех уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.

3_Level_ZZ_Semafor 3_Level_ZZ_Semafor

Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода.

Индекс вариации Индекс вариации

Индекс вариации показывает, что преобладает во временном ряду – трендовая или флетовая составляющая, или же ряд ведет себя случайно.

DailyPivotPoints_Full DailyPivotPoints_Full

Этот индикатор помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем. Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.