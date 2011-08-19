Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода.

Индикатор трех уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.

Индекс вариации показывает, что преобладает во временном ряду – трендовая или флетовая составляющая, или же ряд ведет себя случайно.

Этот индикатор помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем. Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.