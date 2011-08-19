Ставь лайки и следи за новостями
Пять уровней Тироне - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4195
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
John Tirone
Уровни Тироне (Tirone Levels) являются по сути серией нескольких последовательно уменьшающихся горизонтальных линий, которые используются для определения возможных зон поддержки и сопротивления на ценовом графике актива.
Этот метод технического анализа разработан Джоном Тироне (John Tirone) в книге "Classical Technical Analysis as a Powerful Trading Methodology". Система из пяти уровней Тироне строится методом средней величины (Adjusted Mean).
Этот метод дает трейдеру 5 линий (часто несимметричных).
- Сначала определяется скорректированная средняя величина (Adjusted Mean);
- Следующая линия получается вычитанием минимума из Adjusted Mean умноженной на 2;
- Третья линия и есть скорректированная средняя - Adjusted mean;
- Следующая линия определяется вычитанием максимума из Adjusted Mean, умноженной на 2;
- Самая нижняя линия определяется вычитанием минимума из максимума и вычитанием этого результата из Adjusted Mean.
Формулы расчета уровней:
Adjusted mean = (Hhigh+Llow+Close)/3
Tirone Level 1 = Adjusted Mean + (Hhigh-Llow)
Tirone Level 2 = 2 x Adjusted Mean - Llow
Tirone Level 3 = Adjusted mean
Tirone Level 4 = 2 x Adjusted Mean - Hhigh
Tirone Level 5 = Adjusted Mean - (Hhigh-Llow)
где:
- Hhigh (Highest High) - наивысшая цена за определенный период, например 20 баров;
- Llow (Lowest Low) - минимальная величина за определенный период, например, 20 баров;
- Close - цена закрытия текущей свечи.
Индикатор трех уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.3_Level_ZZ_Semafor
Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода.
Индекс вариации показывает, что преобладает во временном ряду – трендовая или флетовая составляющая, или же ряд ведет себя случайно.DailyPivotPoints_Full
Этот индикатор помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем. Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.