代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

五泰龙水平线 - MetaTrader 5脚本

John Tirone | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2219
等级:
(13)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

John Tirone

泰龙水平是一系列连续降低的水平线, 它们用于在价格图表上确定一定的支撑和阻力水平.

这个技术分析方法是约翰.泰龙(John Tirone)在他的 "强大的交易方法学 - 经典技术分析" 一书中开发的. 此系统基于使用校正平均方法创建的五个泰隆水平线.

这个方法会生成5条通常不对称的线.

  1. 首先找到校正平均值 (Adjusted Mean);
  2. 下一条线是把校正均值乘以2以后减去最低值;
  3. 第三条线是校正均值本身 (adjusted average);
  4. 下一条线是把校正均值乘以2以后减去最大值;
  5. 最低的线是从校正均值上减去最大值和最小值的差.

水平使用以下方法进行计算:

Adjusted mean = (Hhigh+Llow+Close)/3

Tirone Level 1 = Adjusted Mean + (Hhigh-Llow)
Tirone Level 2 = 2 x Adjusted Mean - Llow
Tirone Level 3 = Adjusted mean
Tirone Level 4 = 2 x Adjusted Mean - Hhigh
Tirone Level 5 = Adjusted Mean - (Hhigh-Llow)

其中:

  • Hhigh (Highest High) - 一定时间段内的最高价, 例如 20 个柱;
  • Llow (Lowest Low) - 一定时间段内的最低价, 例如 20 个柱;
  • Close - 当前柱的收盘价.

五泰龙水平线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/458

三泰龙水平线 三泰龙水平线

本指标包含了基于一定时间段的交易范围的支撑和阻力水平

ZigZag ZigZag

之字线指标的变体, 对执行速度进行了优化.

当前柱的Murrey数学线 当前柱的Murrey数学线

当前柱的Murry数学线是预测市场走向的有效工具.

变化指数 变化指数

变化指数显示了是一个趋势还是平缓市场波动的随机行为.