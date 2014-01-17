请观看如何免费下载自动交易
五泰龙水平线 - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 2219
-
真实作者:
John Tirone
泰龙水平是一系列连续降低的水平线, 它们用于在价格图表上确定一定的支撑和阻力水平.
这个技术分析方法是约翰.泰龙(John Tirone)在他的 "强大的交易方法学 - 经典技术分析" 一书中开发的. 此系统基于使用校正平均方法创建的五个泰隆水平线.
这个方法会生成5条通常不对称的线.
- 首先找到校正平均值 (Adjusted Mean);
- 下一条线是把校正均值乘以2以后减去最低值;
- 第三条线是校正均值本身 (adjusted average);
- 下一条线是把校正均值乘以2以后减去最大值;
- 最低的线是从校正均值上减去最大值和最小值的差.
水平使用以下方法进行计算:
Adjusted mean = (Hhigh+Llow+Close)/3
Tirone Level 1 = Adjusted Mean + (Hhigh-Llow)
Tirone Level 2 = 2 x Adjusted Mean - Llow
Tirone Level 3 = Adjusted mean
Tirone Level 4 = 2 x Adjusted Mean - Hhigh
Tirone Level 5 = Adjusted Mean - (Hhigh-Llow)
其中:
- Hhigh (Highest High) - 一定时间段内的最高价, 例如 20 个柱;
- Llow (Lowest Low) - 一定时间段内的最低价, 例如 20 个柱;
- Close - 当前柱的收盘价.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/458
