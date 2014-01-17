真实作者:

John Tirone

泰龙水平是一系列连续降低的水平线, 它们用于在价格图表上确定一定的支撑和阻力水平.

这个技术分析方法是约翰.泰龙(John Tirone)在他的 "强大的交易方法学 - 经典技术分析" 一书中开发的. 此系统基于使用校正平均方法创建的五个泰隆水平线.

这个方法会生成5条通常不对称的线.



首先找到校正平均值 (Adjusted Mean); 下一条线是把校正均值乘以2以后减去最低值; 第三条线是校正均值本身 (adjusted average); 下一条线是把校正均值乘以2以后减去最大值; 最低的线是从校正均值上减去最大值和最小值的差.

水平使用以下方法进行计算:



Adjusted mean = (Hhigh+Llow+Close)/3 Tirone Level 1 = Adjusted Mean + (Hhigh-Llow)

Tirone Level 2 = 2 x Adjusted Mean - Llow

Tirone Level 3 = Adjusted mean

Tirone Level 4 = 2 x Adjusted Mean - Hhigh

Tirone Level 5 = Adjusted Mean - (Hhigh-Llow)



其中:

Hhigh (Highest High) - 一定时间段内的最高价, 例如 20 个柱;



Llow (Lowest Low) - 一定时间段内的最低价, 例如 20 个柱;

Close - 当前柱的收盘价.



