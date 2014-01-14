Autor Real:

John Tirone

Níveis Tirone são uma série de várias linhas horizontais que diminuem sucessivamente quando utilizadas para determinar as possíveis áreas de suporte e resistência num gráfico de preço.

Este método de análise técnica foi desenvolvida por John Tirone em seu livro "Análise Técnica Clássica como uma Metodologia de Negociação Poderosa". O sistema baseado em cinco níveis de Tirone é construído usando o método de Média Ajustada.

Este método gera cinco linhas frequentemente não simétricas.



O valor médio ajustado (Média Ajustada) é encontrado em primeiro lugar; A próxima linha é encontrada mediante a dedução do mínimo da Média Ajustada multiplicado por 2; A terceira linha é a própria Média Ajustada; A próxima linha é calculada deduzindo o valor máximo da Média Ajustada multiplicado por 2; A linha inferior é calculada deduzindo o mínimo do máximo e deduzindo esse resultado a partir da Média Ajustada.

Os níveis são calculadas da seguinte forma:



Média Ajustada = (Hhigh+Llow+Close)/3 Tirone Nivel 1 = Média Ajustada + (Hhigh-Llow)

Tirone Nivel 2 = 2 x Média Ajustada - Llow

Tirone Nivel 3 = Média Ajustada

Tirone Nivel 4 = 2 x Média Ajustada - Hhigh

Tirone Nivel 5 = Média Ajustada + (Hhigh-Llow)



Onde:

Hhigh (Maior Alta) - o preço máximo por um determinado período, por exemplo, 20 barras;



Llow (Menor Baixa) - o preço mínimo por um determinado período, por exemplo, 20 barras;

Close - Fechamento da barra de preço atual.



