Cinco Níveis de Tirone - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2772
Autor Real:
John Tirone
Níveis Tirone são uma série de várias linhas horizontais que diminuem sucessivamente quando utilizadas para determinar as possíveis áreas de suporte e resistência num gráfico de preço.
Este método de análise técnica foi desenvolvida por John Tirone em seu livro "Análise Técnica Clássica como uma Metodologia de Negociação Poderosa". O sistema baseado em cinco níveis de Tirone é construído usando o método de Média Ajustada.
Este método gera cinco linhas frequentemente não simétricas.
- O valor médio ajustado (Média Ajustada) é encontrado em primeiro lugar;
- A próxima linha é encontrada mediante a dedução do mínimo da Média Ajustada multiplicado por 2;
- A terceira linha é a própria Média Ajustada;
- A próxima linha é calculada deduzindo o valor máximo da Média Ajustada multiplicado por 2;
- A linha inferior é calculada deduzindo o mínimo do máximo e deduzindo esse resultado a partir da Média Ajustada.
Os níveis são calculadas da seguinte forma:
Média Ajustada = (Hhigh+Llow+Close)/3
Tirone Nivel 1 = Média Ajustada + (Hhigh-Llow)
Tirone Nivel 2 = 2 x Média Ajustada - Llow
Tirone Nivel 3 = Média Ajustada
Tirone Nivel 4 = 2 x Média Ajustada - Hhigh
Tirone Nivel 5 = Média Ajustada + (Hhigh-Llow)
Onde:
- Hhigh (Maior Alta) - o preço máximo por um determinado período, por exemplo, 20 barras;
- Llow (Menor Baixa) - o preço mínimo por um determinado período, por exemplo, 20 barras;
- Close - Fechamento da barra de preço atual.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/458
