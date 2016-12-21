CodeBaseKategorien
Indikatoren

Five Tirone Levels - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1207
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Wirklicher Autor:

John Tirone

Tirone Level sind eine Reihe von abnehmenden, horizontalen Linien, um mögliche Unterstützungs- und Widerstandslinien auf dem Preischart zu bestimmen.

Diese technische Methode entwickelte John Tirone in seinem Buch "Classical Technical Analysis as a Powerful Trading Methodology". Das System von Tirones Level basiert auf der Verwendung von angepassten Mittelwerten.

Die Methode erzeugt 5, meistens nicht symmetrische Linien.

  1. Der angepasste Mittelwert (Adjusted Mean) wird als erste berechnet;
  2. Die nächste Linie findet sich, dadurch dass das Minimum vom doppelten des angepassten Minimum abgezogen wird;
  3. Die dritte Linie ist der angepasste Mittelwert selbst (adjusted average);
  4. Die nächste Linie findet sich, dadurch dass das Maximum vom doppelten des angepassten Minimum abgezogen wird;
  5. Die unterste Linie ergibt sich durch Abziehen der Differenz von Maximum und Minimums vom angepassten Mittelwert.

Die Level werden wie folgt berechnet:

Adjusted mean = (Hhigh+Llow+Close)/3

Tirone Level 1 = Adjusted Mean + (Hhigh-Llow)
Tirone Level 2 = 2 x Adjusted Mean - Llow
Tirone Level 3 = Adjusted mean
Tirone Level 4 = 2 x Adjusted Mean - Hhigh
Tirone Level 5 = Adjusted Mean - (Hhigh-Llow)

wobei:

  • Hhigh (Highest High) - Das höchste Hoch eines angegebenen Zeitraumes, zB. 20 Bars;
  • Llow (Lowest Low) - Das tiefste Tief eines angegebenen Zeitraumes, zB. 20 Bars;
  • Close - Schlusskurs der aktuellen Bar.

Five Tirone Levels

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/458

