Five Tirone Levels - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
John Tirone
Tirone Level sind eine Reihe von abnehmenden, horizontalen Linien, um mögliche Unterstützungs- und Widerstandslinien auf dem Preischart zu bestimmen.
Diese technische Methode entwickelte John Tirone in seinem Buch "Classical Technical Analysis as a Powerful Trading Methodology". Das System von Tirones Level basiert auf der Verwendung von angepassten Mittelwerten.
Die Methode erzeugt 5, meistens nicht symmetrische Linien.
- Der angepasste Mittelwert (Adjusted Mean) wird als erste berechnet;
- Die nächste Linie findet sich, dadurch dass das Minimum vom doppelten des angepassten Minimum abgezogen wird;
- Die dritte Linie ist der angepasste Mittelwert selbst (adjusted average);
- Die nächste Linie findet sich, dadurch dass das Maximum vom doppelten des angepassten Minimum abgezogen wird;
- Die unterste Linie ergibt sich durch Abziehen der Differenz von Maximum und Minimums vom angepassten Mittelwert.
Die Level werden wie folgt berechnet:
Adjusted mean = (Hhigh+Llow+Close)/3
Tirone Level 1 = Adjusted Mean + (Hhigh-Llow)
Tirone Level 2 = 2 x Adjusted Mean - Llow
Tirone Level 3 = Adjusted mean
Tirone Level 4 = 2 x Adjusted Mean - Hhigh
Tirone Level 5 = Adjusted Mean - (Hhigh-Llow)
wobei:
- Hhigh (Highest High) - Das höchste Hoch eines angegebenen Zeitraumes, zB. 20 Bars;
- Llow (Lowest Low) - Das tiefste Tief eines angegebenen Zeitraumes, zB. 20 Bars;
- Close - Schlusskurs der aktuellen Bar.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/458
