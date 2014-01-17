请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
三泰龙水平线 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2325
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
John Tirone
泰龙水平线是在一定时间段交易范围内的一系列支撑和阻力水平.
通常它们只是用于提高市场价格移动的视觉感受. 在本例中, 计算所有三个泰龙水平都使用了中位点方法(Midpoint).
首先计算在一定时间范围内市场的最低价和最高价.
- 使用最高价减去最低价, 取得的值除以3, 然后用最高价减去此结果, 就得到了上方线.
- 使用最高价减去最低价, 取得的值除以2, 然后用最低价加上此结果, 就得到了中间线.
- 使用最高价减去最低价, 取得的值除以3, 然后用最低价加上此结果, 就得到了下方线.
水平使用以下方法进行计算:
Tirone Level 1 = Hhigh - (Hhigh-Llow)/3
Tirone Level 2 = Llow + (Hhigh-Llow)/2
Tirone Level 3 = Llow + (Hhigh-Llow)/3
其中:
- Hhigh (Highest High) - 一定时间段的最高价, 例如, 20 个柱.
- Llow (Lowest Low) - 一定时间段的最低价, 例如, 20 个柱.
泰龙水平程序和斐波那契校正水平程序类似 - 当价格向下穿过泰龙水平线应当买入, 而价格向上穿过泰龙水平线应当卖出.
每种水平都用同样方式解释: 这两种图形分析方法都使用了最高价和最低价之间的一定的百分比来生成水平线, 使用50%做为可能的校正水平. 泰龙水平线也类似于四分水平线.
和很多其他技术分析方法一样, 泰龙水平线有它们的追随者, 是基于支撑和阻力的简单交易信号系统, 尽管一些交易者在少于一天的周期内使用它, 感觉它与其他方法相比精确度较低.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/457
五泰龙水平线
本指标包含了五个泰龙水平, 也就是在一定交易时间段内的支撑和阻力水平.当前柱的Murrey数学线
当前柱的Murry数学线是预测市场走向的有效工具.