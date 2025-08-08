실제 저자:

존 티론

티론 레벨은 특정 기간 동안의 거래 범위를 기반으로 한 해당 지지 및 저항 레벨의 집합입니다.

이 기술적 분석 방법은 존 티론이 그의 저서 "강력한 트레이딩 방법론으로서의 고전적 기술적 분석"에서 개발했습니다. 일반적으로 티론 레벨은 단순히 시장의 가격 변동에 대한 시각적 인식을 개선하기 위해 사용됩니다. 이 경우 중간점 방법을 사용하여 세 가지 티론 레벨을 모두 계산합니다.

먼저 특정 기간 동안 시장의 최소값과 최대값이 결정됩니다.

최고선을 결정하기 위해 최소값을 최대값에서 뺀 다음 이 값을 3으로 나누고 그 결과를 최대값에서 뺍니다. 중심선을 결정하기 위해 최소값에서 최대값을 뺀 다음 이 값을 2로 나눈 다음 얻은 결과를 최소값에 더합니다.

최하선은 최대값에서 최소값을 빼고 결과를 3으로 나눈 다음 얻은 값을 최소값에 더하여 결정됩니다.

레벨 계산 공식:



Tirone Level 1 = Hhigh - (Hhigh-Llow)/3

Tirone Level 2 = Llow + (Hhigh-Llow)/2

Tirone Level 3 = Llow + (Hhigh-Llow)/3



Where:

고가(최고가) - 특정 기간 동안의 최고 가격(예: 20바)입니다.



최저 (최저 최저) - 특정 기간 동안의 최소값(예: 20 바)입니다.

티론 레벨을 사용하는 것은 피보나치 되돌림 레벨을 사용하는 것과 유사합니다. 가격이 위에서 티론 레벨에 가까워지면 매수하고 아래에서 가까워지면 매도합니다.



두 차트 분석 방법 모두 고점과 저점 차이의 일정 비율을 사용해 선을 그리고 50%를 조정 가능성 수준으로 사용한다는 점에서 같은 방식으로 해석할 수 있습니다. 티론 레벨도 사분면선과 유사합니다.



지지와 저항에 기반한 가장 간단한 신호 시스템인 티론 레벨은 다른 많은 기술적 분석 방법과 마찬가지로 지지자가 있지만, 대부분의 트레이더는 하루 미만의 간격으로 작업하지만 다른 유사한 방법만큼 정확하다고 생각하지 않습니다.