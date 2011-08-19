CodeBaseРазделы
Три уровня Тироне - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
5553
(18)
Реальный автор:

John Tirone

Уровни Тироне являются набором соответствующих уровней поддержки и сопротивления, основанных на торговом диапазоне за определенный период времени.

Этот метод технического анализа разработан Джоном Тироне (John Tirone) в книге "Classical Technical Analysis as a Powerful Trading Methodology". Обычно уровни Тироне применяются просто для улучшения визуального восприятия ценовых движений на рынке. В данном случае для расчета всего трех уровней Тироне используется метод средней точки.

Сначала определяется минимум и максимум рынка за определенный период времени.

  1. Для определения верхней линии из максимума вычитается минимум, это значение делится на 3 и полученный результат вычитается из максимума.
  2. Для определения центральной линии вычитается минимум из максимума, эта величина делится на 2 и полученный результат добавляется к минимуму.
  3. Нижняя линия определяется путем вычитания минимума из максимума, делением результата на 3 и прибавлением полученной величины к минимуму.

Формулы расчета уровней:

Tirone Level 1 = Hhigh - (Hhigh-Llow)/3
Tirone Level 2 = Llow + (Hhigh-Llow)/2
Tirone Level 3 = Llow + (Hhigh-Llow)/3

где:

  • Hhigh (Highest High) - наивысшая цена за определенный период, например 20 баров.
  • Llow (Lowest Low) - минимальная величина за определенный период, например, 20 баров.

Использование уровней Тироне подобно применению уровней коррекции Фибоначчи - покупка при подходе цены к уровню Тироне сверху, и продажа при подходе снизу.

И те, и другие интерпретируются одинаково: оба метода графического анализа используют для построения линий определенный процент от разницы между максимумом и минимумом и оба используют 50% как уровень вероятной коррекции. Уровни Тироне также схожи линиями квадрантов (Quadrant Lines).

Как простейшая система сигналов на основе поддержки и сопротивления Tirone Levels, как и многие другие методы технического анализа, имеют своих сторонников, хотя большая часть трейдеров работающих на интервалах менее дня, не считает их такими точными, как другие подобные методы.

Индикатор Tirone Levels 3

3_Level_ZZ_Semafor 3_Level_ZZ_Semafor

Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода.

SilverTrend_Signal SilverTrend_Signal

Индикатор подает торговые сигналы для покупок и продаж цветными точками на графике и выводит сообщения.

Пять уровней Тироне Пять уровней Тироне

Индикатор пяти уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.

Индекс вариации Индекс вариации

Индекс вариации показывает, что преобладает во временном ряду – трендовая или флетовая составляющая, или же ряд ведет себя случайно.