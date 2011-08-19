Ставь лайки и следи за новостями
Три уровня Тироне - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5553
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
John Tirone
Уровни Тироне являются набором соответствующих уровней поддержки и сопротивления, основанных на торговом диапазоне за определенный период времени.
Этот метод технического анализа разработан Джоном Тироне (John Tirone) в книге "Classical Technical Analysis as a Powerful Trading Methodology". Обычно уровни Тироне применяются просто для улучшения визуального восприятия ценовых движений на рынке. В данном случае для расчета всего трех уровней Тироне используется метод средней точки.
Сначала определяется минимум и максимум рынка за определенный период времени.
- Для определения верхней линии из максимума вычитается минимум, это значение делится на 3 и полученный результат вычитается из максимума.
- Для определения центральной линии вычитается минимум из максимума, эта величина делится на 2 и полученный результат добавляется к минимуму.
- Нижняя линия определяется путем вычитания минимума из максимума, делением результата на 3 и прибавлением полученной величины к минимуму.
Формулы расчета уровней:
Tirone Level 1 = Hhigh - (Hhigh-Llow)/3
Tirone Level 2 = Llow + (Hhigh-Llow)/2
Tirone Level 3 = Llow + (Hhigh-Llow)/3
где:
- Hhigh (Highest High) - наивысшая цена за определенный период, например 20 баров.
- Llow (Lowest Low) - минимальная величина за определенный период, например, 20 баров.
Использование уровней Тироне подобно применению уровней коррекции Фибоначчи - покупка при подходе цены к уровню Тироне сверху, и продажа при подходе снизу.
И те, и другие интерпретируются одинаково: оба метода графического анализа используют для построения линий определенный процент от разницы между максимумом и минимумом и оба используют 50% как уровень вероятной коррекции. Уровни Тироне также схожи линиями квадрантов (Quadrant Lines).
Как простейшая система сигналов на основе поддержки и сопротивления Tirone Levels, как и многие другие методы технического анализа, имеют своих сторонников, хотя большая часть трейдеров работающих на интервалах менее дня, не считает их такими точными, как другие подобные методы.
