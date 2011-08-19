Реальный автор:

John Tirone

Уровни Тироне являются набором соответствующих уровней поддержки и сопротивления, основанных на торговом диапазоне за определенный период времени.

Этот метод технического анализа разработан Джоном Тироне (John Tirone) в книге "Classical Technical Analysis as a Powerful Trading Methodology". Обычно уровни Тироне применяются просто для улучшения визуального восприятия ценовых движений на рынке. В данном случае для расчета всего трех уровней Тироне используется метод средней точки.

Сначала определяется минимум и максимум рынка за определенный период времени.

Для определения верхней линии из максимума вычитается минимум, это значение делится на 3 и полученный результат вычитается из максимума. Для определения центральной линии вычитается минимум из максимума, эта величина делится на 2 и полученный результат добавляется к минимуму.

Нижняя линия определяется путем вычитания минимума из максимума, делением результата на 3 и прибавлением полученной величины к минимуму.

Формулы расчета уровней:



Tirone Level 1 = Hhigh - (Hhigh-Llow)/3

Tirone Level 2 = Llow + (Hhigh-Llow)/2

Tirone Level 3 = Llow + (Hhigh-Llow)/3



где:

Hhigh (Highest High) - наивысшая цена за определенный период, например 20 баров.



Llow (Lowest Low) - минимальная величина за определенный период, например, 20 баров.

Использование уровней Тироне подобно применению уровней коррекции Фибоначчи - покупка при подходе цены к уровню Тироне сверху, и продажа при подходе снизу.



И те, и другие интерпретируются одинаково: оба метода графического анализа используют для построения линий определенный процент от разницы между максимумом и минимумом и оба используют 50% как уровень вероятной коррекции. Уровни Тироне также схожи линиями квадрантов (Quadrant Lines).



Как простейшая система сигналов на основе поддержки и сопротивления Tirone Levels, как и многие другие методы технического анализа, имеют своих сторонников, хотя большая часть трейдеров работающих на интервалах менее дня, не считает их такими точными, как другие подобные методы.