Autor Real:

John Tirone

Níveis Tirone são um conjunto de níveis de suporte e resistência adequados num intervalo de negociação por um determinado período de tempo.



Normalmente eles são usados apenas para melhorar a percepção visual dos movimentos de preços do mercado. Neste caso, o método do ponto médio é utilizado para o cálculo de todos os Três Níveis de Tirone.

O mínimo e o máximo do mercado para um determinado período de tempo é calculado em primeiro lugar.

Para calcular a linha superior mínima é deduzido o valor máximo, o valor ganho é dividido por 3 e o resultado é deduzido do máximo. Para calcular a linha de centro, o valor mínimo é deduzido a partir do máximo, este valor é dividido por dois e o resultado é adicionado ao mínimo.

A linha inferior é calculado deduzindo o mínimo do máximo, dividindo o resultado por 3 e adicionando o resultado ao mínimo.

Os níveis são calculadas da seguinte forma:

Tirone Level 1 = Hhigh - (Hhigh-Llow)/3

Tirone Level 2 = Llow + (Hhigh-Llow)/2

Tirone Level 3 = Llow + (Hhigh-Llow)/3



Onde:

Hhigh (Maior Alta) - o preço mais alto por um determinado período, por exemplo, 20 barras.

Llow (Menor Baixa) - o menor preço para um determinado período, por exemplo, 20 barras.

Aplicação de níveis Tirone se assemelha a aplicação dos níveis de correção Fibonacci - devemos comprar quando o preço cruza nível Tirone baixo e vender quando o preço cruza o nível para cima.



Os dois tipos de níveis são interpretados de uma maneira semelhante: ambos os métodos de análise gráfica usam um determinado valor percentual entre um máximo e um mínimo para gerar as linhas e 50% como provável nível de correção. Níveis Tirone também se assemelham Quadrant Lines.



Como muitos outros métodos de análise técnica, Níveis Tirone tem seus seguidores sendo um dos mais simples sistema de sinais de negociação com base em suporte e resistência, porém um número considerável de operadores de mercado que trabalham com intervalos de menos de um dia alegam que eles são menos precisos em comparação com outros métodos similares.



