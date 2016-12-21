Three Tirone Levels

Wirklicher Autor:

John Tirone

Die Tirone Level setzten angemessene Unterstützungs und Widerstandslinien auf Basis der Handelsbreite eines bestimmten Zeitraumes.



Normalerweise sollen sie nur die optische Erkennung der Marktbewegungen verbessern. In diesem Fall wird für die Berechnung aller drei Level die Mittelpunkt-Methode verwendet.

Zunächst wird der Tiefst- und Höchstwert des Marktes eins bestimmten Zeitraumes berechnet.

Für die Berechnung der oberen Linie wird das Minimum von Maximum abgezogen, durch 3 geteilt und dann der erhaltene Wert vom Maximum abgezogen. Für die Mittellinie wird das Minimum von Maximum abgezogen, durch 2 geteilt und dann der erhaltene Wert zum Minimum addiert.

Für die untere Linie wird das Minimum von Maximum abgezogen, durch 3 geteilt und dann der erhaltene Wert zum Minimum addiert.

Die Level werden wie folgt berechnet:

Tirone Level 1 = Hhigh - (Hhigh-Llow)/3

Tirone Level 2 = Llow + (Hhigh-Llow)/2

Tirone Level 3 = Llow + (Hhigh-Llow)/3



wobei:

Hhigh (Highest High) - Das höchste Hoch eines angegebenen Zeitraumes, zB. 20 Bars.

Llow (Lowest Low) - Das tiefste Tief eines angegebenen Zeitraumes, zB. 20 Bars.

Die Verwendung der Tirone Level ist ähnlich der Fibonacci Korrektur Level - wir sollten kaufen, wenn der Preis die Tirone Level abwärts kreuzen und verkaufen, wen sie sie aufwärts kreuzen.



Beide Arten der Level werden ähnlich interpretiert: beide Methoden einer graphischen Analyse nutzen eine Art von Prozentwert zwischen dem Maximum und dem Minimum, um daraus die Linien zu erstellen, und die 50% stellen ein potentielles Korrekturniveau dar. Die Tirone Levels ähneln auch den Quadrant Linien.



Wie viele andere technische Analysemethoden haben die Tirone Level ihre Anhänger, ist es doch eines der einfachsten Handelssignale auf Basis von Unterstützung und Widerstand, obwohl eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Händlern, die mit intraday Zeitrahmen arbeiten, der Ansicht sind, dass sie im Vergleich zu anderen Methoden zu ungenau sind.



