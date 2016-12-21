Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Eine einfache Zeitanzeige der nächsten Kerze - Indikator für den MetaTrader 5
Eine reine, nichts verändernde Zeitanzeige, die nahe dem Preis oder in einer Ecke platziert werden kann.
Farbe, Schriftart, Größe und Ausrichten (Anker) sind frei anpassbar.
Eingabe-Parameter:
- color lblColor=C'00,66,99'; // Farbe der Anzeige
- int fontSize=8; // Schriftgröße der Anzeige
- ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // Anker der Anzeige
- bool nextToPriceOrAnchor = true; // Position nahe dem Schlusskurs oder einer Ecke
- ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // Auswahl der Ecke der Anzeige
- string fontFamily = "Tahoma"; // Schriftart der Anzeige
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/455
