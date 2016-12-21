Eine einfache Zeitanzeige der nächsten Kerze

Eine reine, nichts verändernde Zeitanzeige, die nahe dem Preis oder in einer Ecke platziert werden kann.



Farbe, Schriftart, Größe und Ausrichten (Anker) sind frei anpassbar.

Eingabe-Parameter:



color lblColor=C'00,66,99'; // Farbe der Anzeige

int fontSize=8; // Schriftgröße der Anzeige

ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // Anker der Anzeige

bool nextToPriceOrAnchor = true; // Position nahe dem Schlusskurs oder einer Ecke

ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // Auswahl der Ecke der Anzeige

string fontFamily = "Tahoma"; // Schriftart der Anzeige





