Simple timer next candle - MetaTrader 5용 지표
- 85
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
가격 옆이나 모서리 근처에 배치할 수 있는 비침습적 캔들 시간입니다.
색상, 글꼴, 크기, 정렬(앵커)을 자유롭게 사용자 지정할 수 있습니다.
입력 매개변수:
- color lblColor=C'00,66,99'; // 라벨의 색상
- int fontSize=8; // 라벨 폰트의 크기
- ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // 일종의 정렬 라벨의 앵커
- bool nextToPriceOrAnchor = true; // 가격 종가 또는 코너에 가까운 위치
- ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // 라벨의 코너 위치
- 문자열 fontFamily = "타호마"; // 라벨의 폰트 패밀리
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/455
