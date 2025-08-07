이 지표는 FATL 디지털 필터와 JMA 아날로그 적응형 평균을 결합한 하이브리드입니다.

대체 평균화 알고리즘인 초선형 및 JMA를 사용한 대칭 정규화된 CCI(상품 채널 지수)를 제공합니다.

표준 프랙탈은 오른쪽에 양초 2개, 왼쪽에 양초 2개입니다. 이 사용자 지정 프랙탈을 사용하면 왼쪽과 오른쪽 모두 원하는 만큼 양초를 선택할 수 있습니다.