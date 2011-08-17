Смотри, как бесплатно скачать роботов
Simple timer next candle - индикатор для MetaTrader 5
6451
Индикатор показывает время, которое осталось до завершения текущей свечи.
Цвет, шрифт, размер и позицию размещения времени можно легко настроить.
Входные параметры:
color lblColor=C'00,66,99'; // Цвет int fontSize=8; // Размер шрифта ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // Точка привязки bool nextToPriceOrAnchor = true; // Флаг размещения рядом с ценой ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // Угол string fontFamily = "Tahoma"; // Шрифт
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/455
