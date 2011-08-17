CodeBaseРазделы
Simple timer next candle - индикатор для MetaTrader 5

Francesco Danti
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает время, которое осталось до завершения текущей свечи.

Цвет, шрифт, размер и позицию размещения времени можно легко настроить.

Входные параметры:

color lblColor=C'00,66,99';                  // Цвет
int fontSize=8;                            // Размер шрифта
ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // Точка привязки
bool nextToPriceOrAnchor = true;            // Флаг размещения рядом с ценой
ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER;  // Угол
string fontFamily = "Tahoma";                // Шрифт

Simple timer next candle


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/455

