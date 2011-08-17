Simple timer next candle

Индикатор показывает время, которое осталось до завершения текущей свечи.



Цвет, шрифт, размер и позицию размещения времени можно легко настроить.

Входные параметры:

color lblColor= C'00,66,99' ; int fontSize= 8 ; ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER ; bool nextToPriceOrAnchor = true ; ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER ; string fontFamily = "Tahoma" ;



