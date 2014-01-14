CodeBaseSeções
Simples Temporizador da vela seguinte - indicador para MetaTrader 5

Um temporizador de vela não-invasiva, que pode ser posicionado ao lado do preço ou perto de algum canto.

Cores, fonte, tamanho e o alinhamento (âncora) são livremente personalizáveis.

Parâmetros de entrada:

  • color lblColor=C'00,66,99';                                                // Cor do rótulo
  • int fontSize=8;                                                                 // Tamanho da fonte do rótulo
  • ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER;  // Âncora do rótulo uma espécie de alinhamento
  • bool nextToPriceOrAnchor = true;                                      // Posição próxima do preço de fechamento ou do canto
  • ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER;    // Posição do canto do rótulo
  • string fontFamily = "Tahoma";                                           // Família de fontes do rótulo

Simples Temporizador da vela seguinte

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/455

