Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Simples Temporizador da vela seguinte - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 22993
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um temporizador de vela não-invasiva, que pode ser posicionado ao lado do preço ou perto de algum canto.
Cores, fonte, tamanho e o alinhamento (âncora) são livremente personalizáveis.
Parâmetros de entrada:
- color lblColor=C'00,66,99'; // Cor do rótulo
- int fontSize=8; // Tamanho da fonte do rótulo
- ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // Âncora do rótulo uma espécie de alinhamento
- bool nextToPriceOrAnchor = true; // Posição próxima do preço de fechamento ou do canto
- ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // Posição do canto do rótulo
- string fontFamily = "Tahoma"; // Família de fontes do rótulo
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/455
Laguerre
Indicador da força da tendência com base no filtro adaptativo Laguerre.Karacatica
O indicador gera sinais de entrada no mercado com base no indicador ADX.
Variation
Este indicador de tendência mostra a direção atual da tendência e o momento para fechamento de uma posição aberta.Retrações de Fibonacci
O indicador representa os níveis de retração de Fibonacci para um número definido pelo usuário de barras.