Simples Temporizador da vela seguinte

Um temporizador de vela não-invasiva, que pode ser posicionado ao lado do preço ou perto de algum canto.



Cores, fonte, tamanho e o alinhamento (âncora) são livremente personalizáveis.

Parâmetros de entrada:



color lblColor=C'00,66,99'; // Cor do rótulo

int fontSize=8; // Tamanho da fonte do rótulo

ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // Âncora do rótulo uma espécie de alinhamento

bool nextToPriceOrAnchor = true; // Posição próxima do preço de fechamento ou do canto

ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // Posição do canto do rótulo

string fontFamily = "Tahoma"; // Família de fontes do rótulo





