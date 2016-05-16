無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
FineClock - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1036
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Fine Clock. すべてのチャートに表示されます。
設定の過程で、マウスを使って数字を選択するオプションの列挙はインクルードファイルで説明されています（eIntNumbers.mqhとeFloatNumbers.mqhは terminal_data_folder\MQL5\Include\Enums\ フォルダにコピーする必要があります。
fineclock.mq5ファイルはterminal_data_folder\MQL5\Experts にコピーされ、プリセット（Presets.zip）はterminal_data_folder\MQL5\Presets\ で解凍されます。
設定：
input eTimeType TimeType=TLocal; // クロックゾーン - 任意：ローカルタイムゾーン、サーバータイムゾーン、GMT input eClockFormats Fmt= Seconds; // 表示形式：HH:MM:SS または HH:MM // 2番目の場合、描画は一分ごとに行われます（リソースの節約） input еMyCorners Corner = CRL; // 取り付けるコーナー input ePInt X= 170; // 横のシフト input ePInt Y = 38; // 縦のシフト input string FontName="Magneto"; // フォント input ePInt FontSize=16; // フォントサイズ input color FontColor = clrDarkSlateGray ; // フォントの色 input color ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // 影の色 input ePInt SS=1; // 影のシフト input eFloat01 eSA=-12; // 影の回転
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/448
