ポケットに対して
エキスパート

FineClock - MetaTrader 5のためのエキスパート

Fine Clock. すべてのチャートに表示されます。

設定の過程で、マウスを使って数字を選択するオプションの列挙はインクルードファイルで説明されています（eIntNumbers.mqhとeFloatNumbers.mqhは terminal_data_folder\MQL5\Include\Enums\ フォルダにコピーする必要があります。

fineclock.mq5ファイルはterminal_data_folder\MQL5\Experts にコピーされ、プリセット（Presets.zip）はterminal_data_folder\MQL5\Presets\ で解凍されます。

設定：

input eTimeType      TimeType=TLocal;               // クロックゾーン - 任意：ローカルタイムゾーン、サーバータイムゾーン、GMT
input eClockFormats  Fmt= Seconds;                  // 表示形式：HH:MM:SS または HH:MM 
                                                    // 2番目の場合、描画は一分ごとに行われます（リソースの節約）
input еMyCorners     Corner = CRL;                  // 取り付けるコーナー
input ePInt          X= 170;                        // 横のシフト
input ePInt          Y = 38;                        // 縦のシフト
input string         FontName="Magneto";            // フォント
input ePInt          FontSize=16;                   // フォントサイズ
input color          FontColor = clrDarkSlateGray ; // フォントの色
input color          ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // 影の色
input ePInt          SS=1;                          // 影のシフト
input eFloat01       eSA=-12;                       // 影の回転

FineClock

T3インディケータに基づいた取引シグナルモジュール T3インディケータに基づいた取引シグナルモジュール

下向きのT3移動平均線の交差はロングポジションを開くためのシグナルで、上向きの交差はショートポジションを開くためのシグナルです。

フィボナッチ・リトレースメント フィボナッチ・リトレースメント

このインディケータは、バーのユーザ定義の数のためのフィボナッチリトレースメントレベルをプロットします。

HistoryLoader HistoryLoader

履歴データへのアクセス管理と結果処理のための多通貨エキスパートアドバイザーの機能モジュールです。

Exp_TEMA Exp_TEMA

3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）テクニカル指標を使用したトレンド追跡の多通貨エキスパートシステムです。