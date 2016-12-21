und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Die schöne Uhr - Experte für den MetaTrader 5
Die schöne Uhr. Zeigt sich auf allen Charts.
Enumerationen zur Auswahl der Zahlen mit der Maus, so wie in den include-Datein beschrieben (die Dateien eIntNumbers.mqh und eFloatNumbers.mqh sollten in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\Enums\ kopiert werden).
Die Datei fineclock.mq5 sollte in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Experts, und die mit den Presets (Presets.zip) muss 'ungezippt' in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Presets\. kopiert werden
Einstellung:
input eTimeType TimeType=TLocal; // Zeitzone - Möglich : lokale Zeitzone, Zeitzone des Servers und GMT input eClockFormats Fmt= Seconds; // Anzeigenformat : HH:MM:SS oder HH:MM, // im zweiten Fall wird die Zeite nur einmal pro Minute gezeichnet (ressourcensparender) input еMyCorners Corner = CRL; // Ecke der Anzeige input ePInt X= 170; // Horizontal Abstand input ePInt Y = 38; // Vertikaler Abstand input string FontName="Magneto"; // Schriftart input ePInt FontSize=16; // Schriftgröße input color FontColor = clrDarkSlateGray ; // Schriftfarbe input color ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // Farbe des Schattens input ePInt SS=1; // Verschub des Schattens input eFloat01 eSA=-12; // Schattenrotation
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/448
