Expert Advisors

Die schöne Uhr - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Gomonov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1283
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\Enums\
eintnumbers.mqh (27.18 KB) ansehen
efloatnumbers.mqh (68.88 KB) ansehen
fineclock.mq5 (6.22 KB) ansehen
presets.zip (3.78 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die schöne Uhr. Zeigt sich auf allen Charts.

Enumerationen zur Auswahl der Zahlen mit der Maus, so wie in den include-Datein beschrieben (die Dateien eIntNumbers.mqh und eFloatNumbers.mqh sollten in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\Enums\ kopiert werden).

Die Datei fineclock.mq5 sollte in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Experts, und die mit den Presets (Presets.zip) muss 'ungezippt' in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Presets\. kopiert werden

Einstellung:

input eTimeType      TimeType=TLocal;               // Zeitzone  - Möglich : lokale Zeitzone, Zeitzone des Servers und GMT  
input eClockFormats  Fmt= Seconds;                  // Anzeigenformat : HH:MM:SS oder HH:MM, 
                                                    // im zweiten Fall wird die Zeite nur einmal pro Minute gezeichnet (ressourcensparender)
input еMyCorners     Corner = CRL;                  // Ecke der Anzeige
input ePInt          X= 170;                        // Horizontal Abstand
input ePInt          Y = 38;                        // Vertikaler Abstand
input string         FontName="Magneto";            // Schriftart
input ePInt          FontSize=16;                   // Schriftgröße
input color          FontColor = clrDarkSlateGray ; // Schriftfarbe
input color          ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // Farbe des Schattens
input ePInt          SS=1;                          // Verschub des Schattens
input eFloat01       eSA=-12;                       // Schattenrotation

Die schöne Uhr

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/448

