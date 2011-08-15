Ставь лайки и следи за новостями
Симпатичные часики. Отображаются сразу на всех чартах.
В include-файлах описаны перечисления для возможности выбирать числа при настройке, используя мышь (файлы eIntNumbers.mqh и eFloatNumbers.mqh нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Enums\.).
Файл fineclock.mq5 нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Experts, Пресеты (Presets.zip) распаковать в каталог_данных_терминала\MQL5\Presets\
Настройки:
input eTimeType TimeType=TLocal; // Часовой пояс - На выбор : Локальное время, Время сервера, GMT input eClockFormats Fmt= Seconds; // Формат отображения : HH:MM:SS или HH:MM, // во втором случае отрисовка только раз в минуту (экономия ресурсов) input еMyCorners Corner = CRL; // Угол привязки input ePInt X= 170; // Смещение по горизонтали input ePInt Y = 38; // Смещение по вертикали input string FontName="Magneto"; // Шрифт input ePInt FontSize=16; // Размер шрифта input color FontColor = clrDarkSlateGray ; // Цвет шрифта input color ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // Цвет тени input ePInt SS=1; // Смещение тени input eFloat01 eSA=-12; // Поворот тени
