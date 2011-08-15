Симпатичные часики. Отображаются сразу на всех чартах.



В include-файлах описаны перечисления для возможности выбирать числа при настройке, используя мышь (файлы eIntNumbers.mqh и eFloatNumbers.mqh нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Enums\.).



Файл fineclock.mq5 нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Experts, Пресеты (Presets.zip) распаковать в каталог_данных_терминала\MQL5\Presets\

Настройки: