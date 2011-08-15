CodeBaseРазделы
Советники

FineClock - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Gomonov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4025
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\Enums\
eintnumbers.mqh (27.18 KB) просмотр
efloatnumbers.mqh (68.88 KB) просмотр
fineclock.mq5 (6.22 KB) просмотр
presets.zip (3.78 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Симпатичные часики. Отображаются сразу на всех чартах.

В include-файлах описаны перечисления для возможности выбирать числа при настройке, используя мышь (файлы eIntNumbers.mqh и eFloatNumbers.mqh нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Enums\.).

Файл fineclock.mq5 нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Experts, Пресеты (Presets.zip) распаковать в каталог_данных_терминала\MQL5\Presets\

Настройки:

input eTimeType      TimeType=TLocal;              // Часовой пояс  - На выбор : Локальное время, Время сервера, GMT  
input eClockFormats  Fmt= Seconds;                 // Формат отображения : HH:MM:SS или HH:MM, 
                                                         // во втором случае отрисовка только раз в минуту (экономия ресурсов)
input еMyCorners     Corner = CRL;                 // Угол привязки
input ePInt          X= 170;                        // Смещение по горизонтали
input ePInt          Y = 38;                       // Смещение по вертикали
input string          FontName="Magneto";            // Шрифт
input ePInt          FontSize=16;                  // Размер шрифта
input color           FontColor = clrDarkSlateGray ; // Цвет шрифта
input color           ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // Цвет тени
input ePInt          SS=1;                         // Смещение тени
input eFloat01      eSA=-12;                       // Поворот тени

FineClock

