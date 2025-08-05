거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
FineClock - MetaTrader 5용 expert
귀여운 시계. 모든 차트에 한 번에 표시됩니다.
포함 파일은 마우스로 설정할 때 숫자를 선택하는 기능에 대한 열거를 설명합니다(eIntNumbers.mqh 및 eFloatNumbers.mqh 파일은 terminal_data_directory\MQL5\Include\Enums\에 복사해야 합니다).
fineclock.mq5 파일은 terminal_data_terminal\MQL5\Experts 디렉터리에 복사해야 하며, 프리셋(Presets.zip)은 terminal_data\MQL5\Presets\ 디렉터리에 압축을 풀어야 합니다.
설정:
input eTimeType TimeType=TLocal; // 표준 시간대 - 선택 가능: 현지 시간, 서버 시간, GMT input eClockFormats Fmt= Seconds; // 표시 형식 : HH:MM:SS 또는 HH:MM, // 두 번째의 경우 1분에 한 번만 렌더링됩니다(리소스 절약). input еMyCorners Corner = CRL; // 바인딩 각도 input ePInt X= 170; // 수평 오프셋 input ePInt Y = 38; // 수직 오프셋 input string FontName="Magneto"; // 글꼴. input ePInt FontSize=16; // 글꼴 크기 input color FontColor = clrDarkSlateGray ; // 글꼴 색상 input color ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // 그림자 색상 input ePInt SS=1; // 그림자 이동 input eFloat01 eSA=-12; // 그림자 전환
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/448
