Experts

FineClock - MetaTrader 5용 expert

Vladimir Gomonov
조회수:
104
평가:
(21)
게시됨:
\MQL5\Include\Enums\
eintnumbers.mqh (27.18 KB) 조회
efloatnumbers.mqh (68.88 KB) 조회
fineclock.mq5 (6.22 KB) 조회
presets.zip (3.78 KB)
fineclock.mq5 (6.22 KB) 조회
presets.zip (3.78 KB)
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요

귀여운 시계. 모든 차트에 한 번에 표시됩니다.

포함 파일은 마우스로 설정할 때 숫자를 선택하는 기능에 대한 열거를 설명합니다(eIntNumbers.mqh 및 eFloatNumbers.mqh 파일은 terminal_data_directory\MQL5\Include\Enums\에 복사해야 합니다).

fineclock.mq5 파일은 terminal_data_terminal\MQL5\Experts 디렉터리에 복사해야 하며, 프리셋(Presets.zip)은 terminal_data\MQL5\Presets\ 디렉터리에 압축을 풀어야 합니다.

설정:

input eTimeType      TimeType=TLocal;              // 표준 시간대 - 선택 가능: 현지 시간, 서버 시간, GMT 
input eClockFormats  Fmt= Seconds;                 // 표시 형식 : HH:MM:SS 또는 HH:MM, 
 // 두 번째의 경우 1분에 한 번만 렌더링됩니다(리소스 절약).
input еMyCorners     Corner = CRL;                 // 바인딩 각도
input ePInt          X= 170;                       // 수평 오프셋
input ePInt          Y = 38;                       // 수직 오프셋
input string          FontName="Magneto";            // 글꼴.
input ePInt          FontSize=16;                  // 글꼴 크기
input color           FontColor = clrDarkSlateGray ; // 글꼴 색상
input color           ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // 그림자 색상
input ePInt          SS=1;                         // 그림자 이동
input eFloat01      eSA=-12;                       // 그림자 전환

FineClock

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/448

