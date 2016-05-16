フィボナッチ・リトレースメント

実際の著者

ggekko

このインディケータは、バーのユーザ定義の数のためのフィボナッチリトレースメントレベルをフィボナッチ・リトレースメント・オブジェクトを描画せずにプロットします。



ユーザは、リトレースメントに使用するバーの数を指定し、その後インディケータが最高の高値と最低の安値を追跡して、それに応じてレベルをプロットします。



新しい高値が新しい安値よりも新しい場合は、インディケータは、それが上昇トレンドであると想定し、レベルが引き返した場合価格にサポートが発生する可能性を表示します。安値が高値よりも新しい場合は、インディケータは、それが下降トレンドであると想定し、レベルが引き返した場合価格にレジスタンスが発生する可能性を表示します。

オリジナルアイデアとコードは2011年11月4日にmql4.comでのコードベースに公開されました。