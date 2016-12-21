Wirklicher Autor:

ggekko

Der Indikator zeichnet die Ebenen der Fibonacci Retracements für eine nutzerdefinierte Anzahl von Bars auf den Chart, ohne dass Fibonacci Retracement Objekte gezeichnet werden müssen.



Der Nutzer bestimmt, wie viele Bars für die Retracements verwendet werden sollen, der Indikator kümmert sich um die entsprechenden höchsten Hochs und tiefsten Tiefs und zeichnet alles demgemäß.



Gibt es ein neustes Hoch, das jünger ist als das neuste Tief, interpretiert der Indikator das als Aufwärtstrend und die Ebenen zeigen, wo der Preis, im Falle eines Rückfalls, auf eine Unterstützung treffen könnte. Gibt es ein neustes Tief, das jünger ist als das neuste Hoch ist, interpretiert der Indikator das als Abwärtstrend und die Ebenen zeigen, wo der Preis, im Falle eines Anstiegs, auf einen Widerstand treffen könnte.

Die Originalidee wurde in der Code Base am 11.04.2011 veröffentlicht.