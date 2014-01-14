Participe de nossa página de fãs
Retrações de Fibonacci - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
ggekko
O indicador representa os níveis de retração de Fibonacci no gráfico para um número definido de barras sem ter que chamar o objeto retração de Fibonacci.
O usuário especifica quantas barras que deseja usar para a retração e, em seguida, o indicador mantém o controle das maiores altas e baixas e plota parcelas dos níveis de conformidade.
Se uma nova alta é mais recente do que uma nova baixa, então o indicador assume que seja uma tendência de alta e os níveis de mostrar que o preço pode encontrar suporte se ele desenhar as retrações. Se uma baixa é mais recente do que um nível elevado, então o indicador assume que seja uma tendência de baixa e as linhas mostram seus possíveis preços de encontrar resistência se ele denhasr as retrações refaz.
A idéia original e o código foram publicados no Código Base 2011.04.11.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/445
