Indicadores

Retrações de Fibonacci - indicador para MetaTrader 5

PipSlayer42
Visualizações:
8089
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Autor real:

ggekko

O indicador representa os níveis de retração de Fibonacci no gráfico para um número definido de barras sem ter que chamar o objeto retração de Fibonacci.

O usuário especifica quantas barras que deseja usar para a retração e, em seguida, o indicador mantém o controle das maiores altas e baixas e plota parcelas dos níveis de conformidade.

Se uma nova alta é mais recente do que uma nova baixa, então o indicador assume que seja uma tendência de alta e os níveis de mostrar que o preço pode encontrar suporte se ele desenhar as retrações. Se uma baixa é mais recente do que um nível elevado, então o indicador assume que seja uma tendência de baixa e as linhas mostram seus possíveis preços de encontrar resistência se ele denhasr as retrações refaz.

A idéia original e o código foram publicados no Código Base 2011.04.11.

Retrações de Fibonacci

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/445

