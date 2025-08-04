당사 팬 페이지에 가입하십시오
Fibonacci retracement - MetaTrader 5용 지표
실제 작성자:
ggekko
이 인디케이터는 피보나치 되돌림 개체를 그릴 필요 없이 사용자가 정의한 수의 막대에 대해 차트에 피보나치 되돌림 레벨을 표시합니다.
사용자가 되돌림에 사용할 막대 수를 지정하면 인디케이터가 최고 고점과 최저 저점을 추적하고 그에 따라 레벨을 표시합니다.
새로운 고점이 새로운 저점보다 더 최근인 경우 지표는 상승 추세로 간주하고 되돌림 시 가격이 지지를 받을 수 있는 레벨을 표시합니다. 저점이 고점보다 최근에 형성된 것이라면 하락 추세로 간주하고 선은 가격이 되돌아갈 경우 저항에 부딪힐 수 있음을 나타냅니다.
원래 아이디어와 코드는 2011.04.11 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
