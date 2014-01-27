请观看如何免费下载自动交易
本指标在图表上绘制用户自定义柱线数的斐波那契回撤级别, 但未使用 斐波那契回撤对象。
用户指定他们打算用多少柱线来绘制回撤, 之后指标持续跟踪最高和最低点, 进而绘制级别。
如果新高比新低时间更近, 则指标假定它是上行趋势, 并且所有级别可以看作是回调的支撑。如果新低比新高时间更近, 则指标假定它是下行趋势, 并且所有级别可以看作是回调的阻力。
原始思路和代码发表在 mql4.com 代码库 2011.04.11。
交易信号模块, 基于 Chande 通道动量振荡器
超买/超卖级别与 Chande 动量振荡器的交叉, 用做开仓信号。交易信号模块, 基于 BrainTrend2 指标
BrainTrend1 指标的一根草绿色蜡烛是开多单信号, 一根洋红色蜡烛是开空单信号。
交易信号模块, 基于 T3 指标
下穿 T3 均线是开多单信号, 上穿 T3 均线是开空单信号。Blau_TSI
William Blau 的真实强度指数 (TSI) 指标。