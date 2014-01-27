实际作者:

ggekko

本指标在图表上绘制用户自定义柱线数的斐波那契回撤级别, 但未使用 斐波那契回撤对象。



用户指定他们打算用多少柱线来绘制回撤, 之后指标持续跟踪最高和最低点, 进而绘制级别。



如果新高比新低时间更近, 则指标假定它是上行趋势, 并且所有级别可以看作是回调的支撑。如果新低比新高时间更近, 则指标假定它是下行趋势, 并且所有级别可以看作是回调的阻力。

原始思路和代码发表在 mql4.com 代码库 2011.04.11。