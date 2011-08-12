CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fibonacci Retracement - индикатор для MetaTrader 5

PipSlayer42 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5143
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

ggekko

Индикатор рисует на графике уровни Фибоначчи на основе ценового диапазона заданного количества баров без использования объектов инструментов Фибоначчи.

Перерасчет минимальных и максимальных значений ценового диапазона производится автоматически, достаточно лишь задать количество баров. Появление новой вершины означает, что индикатор будет использовать уровни Фибоначчи восходящего тренда и наоборот: при появлении нового минимума используется порядок уровней нисходящего тренда.

Идея и код были опубликованы в Code Base на mql4.com 2011.04.11.

Image:

Индикатор Fibonacci Retracement

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/445

2pbIdealMA 2pbIdealMA

Индикаторы 2pbIdeal1MA.mq5 и 2pbIdeal3MA.mq5 - это скользящие средние, автором алгоритма усреднения в которых является Neutron.

PriceChannel_Stop PriceChannel_Stop

Индикатор формирует сигналы входа в рынок и рисует линию размещения ордеров Stop Loss.

JJurX JJurX

Медленная адаптивная линия тренда c ультралинейным и JMA-усреднениями.

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator является результатом многолетних исследований в области Timeseries Forecasting и представляет собой индикатор, прогнозирующий поведение цены в будущем.