Реальный автор:

ggekko

Индикатор рисует на графике уровни Фибоначчи на основе ценового диапазона заданного количества баров без использования объектов инструментов Фибоначчи.

Перерасчет минимальных и максимальных значений ценового диапазона производится автоматически, достаточно лишь задать количество баров. Появление новой вершины означает, что индикатор будет использовать уровни Фибоначчи восходящего тренда и наоборот: при появлении нового минимума используется порядок уровней нисходящего тренда.



Идея и код были опубликованы в Code Base на mql4.com 2011.04.11.

