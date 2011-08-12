Ставь лайки и следи за новостями
Fibonacci Retracement - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
ggekko
Индикатор рисует на графике уровни Фибоначчи на основе ценового диапазона заданного количества баров без использования объектов инструментов Фибоначчи.
Перерасчет минимальных и максимальных значений ценового диапазона производится автоматически, достаточно лишь задать количество баров. Появление новой вершины означает, что индикатор будет использовать уровни Фибоначчи восходящего тренда и наоборот: при появлении нового минимума используется порядок уровней нисходящего тренда.
Идея и код были опубликованы в Code Base на mql4.com 2011.04.11.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/445
