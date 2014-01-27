代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

交易信号模块, 基于 Chande 通道动量振荡器 - MetaTrader 5程序库

Aleksey Sergan | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1882
等级:
(27)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
basedonindicatorexpertsignal.mqh (3.54 KB) 预览
chande_momentum_oscillatorsignal.mqh (5.22 KB) 预览
\MQL5\Experts\
test_change_momentum_oscillator.mq5 (6.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
chande_momentum_oscillator.mq5 (4.49 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

信号仅形成在完整柱线。Chande 动量振荡器 作为交易信号模块的自定义指标。下穿 -50 级别是开多单信号, 上穿 50 级别是开空单信号。

以下输入参数在测试时使用:

  • CMO_period: 9;
  • CMO_Shift: 0;
  • 时间帧: D1;
  • 符号: EURUSD;
  • 手数: 0.1;
  • 止损, 止盈, 尾随: 未使用。

为了在 MQL5 向导 中使用这个交易信号模块, 头文件 chande_momentum_oscillatorsignal.mqh 和 basedonindicatorexpertsignal.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。

此模块使用 Chande 动量振荡器 指标, 该 chande_momentum_oscillator.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
头文件 SmoothAlgorithms.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include。

Chande 动量振荡器系统

钱德动量振荡器

历史回测结果结果 (时间自 01.01.2010):

历史回测结果

历史回测结果

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/444

交易信号模块, 基于 BrainTrend2 指标 交易信号模块, 基于 BrainTrend2 指标

BrainTrend1 指标的一根草绿色蜡烛是开多单信号, 一根洋红色蜡烛是开空单信号。

交易信号模块, 基于 BrainTrend1 指标 交易信号模块, 基于 BrainTrend1 指标

BrainTrend1 指标的一根蓝色蜡烛是开多单信号, 一根红色蜡烛是开空单信号。

斐波那契回撤 斐波那契回撤

本指标绘制用户自定义柱线数的斐波那契回撤级别。

交易信号模块, 基于 T3 指标 交易信号模块, 基于 T3 指标

下穿 T3 均线是开多单信号, 上穿 T3 均线是开空单信号。