信号仅形成在完整柱线。Chande 动量振荡器 作为交易信号模块的自定义指标。下穿 -50 级别是开多单信号, 上穿 50 级别是开空单信号。



以下输入参数在测试时使用:

CMO_period: 9;

CMO_Shift: 0;

时间帧: D1;

符号: EURUSD;

手数: 0.1;

止损, 止盈, 尾随: 未使用。

为了在 MQL5 向导 中使用这个交易信号模块, 头文件 chande_momentum_oscillatorsignal.mqh 和 basedonindicatorexpertsignal.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。

此模块使用 Chande 动量振荡器 指标, 该 chande_momentum_oscillator.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

头文件 SmoothAlgorithms.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include。





钱德动量振荡器



历史回测结果结果 (时间自 01.01.2010):





历史回测结果

