交易信号模块, 基于 Chande 通道动量振荡器
信号仅形成在完整柱线。Chande 动量振荡器 作为交易信号模块的自定义指标。下穿 -50 级别是开多单信号, 上穿 50 级别是开空单信号。
以下输入参数在测试时使用:
- CMO_period: 9;
- CMO_Shift: 0;
- 时间帧: D1;
- 符号: EURUSD;
- 手数: 0.1;
- 止损, 止盈, 尾随: 未使用。
为了在 MQL5 向导 中使用这个交易信号模块, 头文件 chande_momentum_oscillatorsignal.mqh 和 basedonindicatorexpertsignal.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。
此模块使用 Chande 动量振荡器 指标, 该 chande_momentum_oscillator.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
头文件 SmoothAlgorithms.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include。
钱德动量振荡器
历史回测结果结果 (时间自 01.01.2010):
历史回测结果
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/444
