Библиотеки

Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе Chande Momentum Oscillator - библиотека для MetaTrader 5

Aleksey Sergan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3158
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сигналы формируются по закрытию свечи. Использован индикатор Chande Momentum Oscillator в качестве пользовательского.

Сигналом для открытия длинной позиции служит пересечение линией индикатора значения -50 сверху вниз, для открытия короткой - пересечение 50 снизу вверх.

При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:

  • Параметр индикатора CMO_period: 9;
  • Параметр индикатора CMO_Shift: 0;
  • Таймфрейм: D1;
  • Инструмент: EURUSD;
  • Лот: постоянный 0.1;
  • Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются.

Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файлы chande_momentum_oscillatorsignal.mqh, basedonindicatorexpertsignal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\MySignals.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла chande_momentum_oscillator.mq5 в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include.

Примеры сделок на графике

Результаты тестирования с 01.01.2010г.:

График результатов тестирования

PCCI PCCI

Индекс PCCI (Perfect Commodity Channel Index) - это нормированная на свое стандартное отклонение высокочастотная составляющая колебаний валютного курса.

3D_Oscilator 3D_Oscilator

Осциллятор, формирующий сигналы входа и выхода из позиций на основе индикаторов RSI и CCI.

CoeffofLine CoeffofLine

Осциллятор CoeffofLine показывает вероятное направление движения цены в будущем.

MACD-RSI MACD-RSI

Индикатор RSI, наложенный на MACD, очень наглядно показывает дивергенции текущей цены.