Сигналы формируются по закрытию свечи. Использован индикатор Chande Momentum Oscillator в качестве пользовательского.

Сигналом для открытия длинной позиции служит пересечение линией индикатора значения -50 сверху вниз, для открытия короткой - пересечение 50 снизу вверх.

При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:

Параметр индикатора CMO_period: 9;

Параметр индикатора CMO_Shift: 0;

Таймфрейм: D1;

Инструмент: EURUSD;

Лот: постоянный 0.1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются.

Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файлы chande_momentum_oscillatorsignal.mqh, basedonindicatorexpertsignal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\MySignals.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла chande_momentum_oscillator.mq5 в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include.





Примеры сделок на графике

Результаты тестирования с 01.01.2010г.:

График результатов тестирования