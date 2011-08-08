Ставь лайки и следи за новостями
Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе Chande Momentum Oscillator - библиотека для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3158
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Сигналы формируются по закрытию свечи. Использован индикатор Chande Momentum Oscillator в качестве пользовательского.
Сигналом для открытия длинной позиции служит пересечение линией индикатора значения -50 сверху вниз, для открытия короткой - пересечение 50 снизу вверх.
При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:
- Параметр индикатора CMO_period: 9;
- Параметр индикатора CMO_Shift: 0;
- Таймфрейм: D1;
- Инструмент: EURUSD;
- Лот: постоянный 0.1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются.
Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файлы chande_momentum_oscillatorsignal.mqh, basedonindicatorexpertsignal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\MySignals.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла chande_momentum_oscillator.mq5 в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include.
Примеры сделок на графике
Результаты тестирования с 01.01.2010г.:
График результатов тестирования
