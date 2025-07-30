코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
라이브러리

Chande 모멘텀 오실레이터 지표 기반 거래 신호 모듈 - MetaTrader 5용 라이브러리

Aleksey Sergan | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
76
평가:
(27)
게시됨:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
basedonindicatorexpertsignal.mqh (3.61 KB) 조회
chande_momentum_oscillatorsignal.mqh (5.34 KB) 조회
\MQL5\Indicators\
chande_momentum_oscillator.mq5 (5.59 KB) 조회
\MQL5\Experts\
test_change_momentum_oscillator.mq5 (6.9 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

캔들 종가에 의해 신호가 형성됩니다. Chande 모멘텀 오실레이터 인디케이터는 사용자 지정 인디케이터로 사용됩니다.

롱 포지션 오픈 신호는 위에서 아래로 -50을 교차하는 표시선, 숏 포지션 오픈 신호는 아래에서 위로 50을 교차하는 표시선입니다.

아래 테스트에는 다음 매개변수가 사용되었습니다:

  • CMO_기간 표시기 매개변수: 9;
  • CMO_시프트 인디케이터 매개변수: 0;
  • 기간: D1;
  • 상품: EURUSD;
  • 랏: 상수 0.1;
  • 스톱로스, 테이크프로핏, 트레일링: 사용되지 않음.

신호 모듈을 MQL5.Wizard 전문가 보조지표 생성기에서 사용하려면 chande_momentum_oscillatorsignal.mqh, basedonindicatorexpertsignal.mqh 파일을 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\MySignals에 기록해야 합니다.

생성된 Expert Advisor가 올바르게 작동하려면 terminal_data_terminal\MQL5\Indicators 디렉토리에 있는 chande_momentum_oscillator.mq5 파일이 필요합니다.

smoothalgorithms.mqh 라이브러리는 terminal_data_terminal\MQL5\Include 디렉토리에 위치해야 합니다.

차트에 표시되는 거래의 예

차트 거래 예시

2010.01.01의 테스트 결과:

테스트 결과 그래프

테스트 결과 차트

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/444

CoeffofLine CoeffofLine

코에포라인 오실레이터는 향후 가격 움직임의 예상 방향을 보여줍니다.

BBMA 존제로로스(ZZL) 할머니 동맹 BBMA 존제로로스(ZZL) 할머니 동맹

BBMA 존제로로스 히스토그램은 위험 최소화를 위한 "재진입" 설정 등의 트레이딩 존을 보여줍니다.

JMACD JMACD

고전적 평균을 적응형 JMA 평활화로 대체한 MACD 히스토그램.

EQ EQ

스프레드/주식 거래의 효율성을 분석하기 위한 일회성 및 일회성 오픈 가상 포지션의 과거 잔고