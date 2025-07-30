거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Chande 모멘텀 오실레이터 지표 기반 거래 신호 모듈 - MetaTrader 5용 라이브러리
캔들 종가에 의해 신호가 형성됩니다. Chande 모멘텀 오실레이터 인디케이터는 사용자 지정 인디케이터로 사용됩니다.
롱 포지션 오픈 신호는 위에서 아래로 -50을 교차하는 표시선, 숏 포지션 오픈 신호는 아래에서 위로 50을 교차하는 표시선입니다.
아래 테스트에는 다음 매개변수가 사용되었습니다:
- CMO_기간 표시기 매개변수: 9;
- CMO_시프트 인디케이터 매개변수: 0;
- 기간: D1;
- 상품: EURUSD;
- 랏: 상수 0.1;
- 스톱로스, 테이크프로핏, 트레일링: 사용되지 않음.
신호 모듈을 MQL5.Wizard 전문가 보조지표 생성기에서 사용하려면 chande_momentum_oscillatorsignal.mqh, basedonindicatorexpertsignal.mqh 파일을 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\MySignals에 기록해야 합니다.
생성된 Expert Advisor가 올바르게 작동하려면 terminal_data_terminal\MQL5\Indicators 디렉토리에 있는 chande_momentum_oscillator.mq5 파일이 필요합니다.
smoothalgorithms.mqh 라이브러리는 terminal_data_terminal\MQL5\Include 디렉토리에 위치해야 합니다.
차트 거래 예시
2010.01.01의 테스트 결과:
테스트 결과 차트
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/444
