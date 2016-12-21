und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Die Signale bilden sich auf geschlossenen Bars. Der Chande Momentum Oszillator wird als Nutzerindikator vom Modul der Handelssignale verwendet. Ein Abwärtskreuzen des -50 Levels ist ein Kaufsignal und das Aufwärtskreuzen des +50 Levels ein Verkaufssignal.
Die folgenden Eingabeparameter werden für das Testen verwendet:
- CMO_period: 9;
- CMO_Shift: 0;
- Timeframe: D1;
- Symbol: EURUSD;
- Lot: 0.1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: nicht verwendet.
Um dieses Modul der Handelssignale im MQL5 Wizard verwenden zu können, müssen chande_momentum_oscillatorsignal.mqh und basedonindicatorexpertsignal.mqh in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals kopiert werden.
Das Modul verwendet den Indikator Chande Momentum Oscillator, dessen Datei chande_momentum_oscillator.mq5 muss sich Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators
befinden. SmoothAlgorithms.mqh muss sich im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include befinden.
Chande Momentum Oscillator
Ergebnisse des Backtests (von 01.01.2010):
Ergebnisse des Backtests
