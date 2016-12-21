Die Signale bilden sich auf geschlossenen Bars. Der Chande Momentum Oszillator wird als Nutzerindikator vom Modul der Handelssignale verwendet. Ein Abwärtskreuzen des -50 Levels ist ein Kaufsignal und das Aufwärtskreuzen des +50 Levels ein Verkaufssignal.



Die folgenden Eingabeparameter werden für das Testen verwendet:

CMO_period: 9;

CMO_Shift: 0;

Timeframe: D1;

Symbol: EURUSD;

Lot: 0.1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing: nicht verwendet.

Um dieses Modul der Handelssignale im MQL5 Wizard verwenden zu können, müssen chande_momentum_oscillatorsignal.mqh und basedonindicatorexpertsignal.mqh in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals kopiert werden.

Das Modul verwendet den Indikator Chande Momentum Oscillator, dessen Datei chande_momentum_oscillator.mq5 muss sich Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators

befinden. SmoothAlgorithms.mqh muss sich im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include befinden.





Ergebnisse des Backtests (von 01.01.2010):





