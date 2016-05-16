シグナルは、完成したバーで形成されます。シャンデモメンタムオシレータは取引シグナルモジュールのカスタムインディケータとして使用されます。-50レベルの下向きの交差はロングポジションを開くためのシグナルで、50レベルの上向きの交差はショートポジションを開くためのシグナルです。



検証の際には以下の入力パラメータが使用されました。

CMO_period: 9

CMO_Shift: 0

時間枠：D1

シンボル： EURUSD

ロット：0.1

ストップロス、テイクプロフィットやトレイリングは使用されませんでした。

この取引シグナルモジュールをMQL5ウィザードで使用するには、chande_momentum_oscillatorsignal.mqhを terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals に配置します。

このモジュールはシャンデモメンタムオシレータインディケータを使用するのでchande_momentum_oscillator.mq5 はterminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置されます。smoothalgorithms.mqh ライブラリは <b0>terminal_data_folder</b0>\MQL5\Include に配置されます。





シャンデモメンタムオシレータ



履歴バックテスト結果（2010年元旦から）





履歴バックテスト結果

