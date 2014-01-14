Os sinais são formados em barras completas. O oscilador Chande Momentum é usado como um indicador personalizado para o módulo de sinais de comércio. O cruzamento para baixo do nível -50 é um sinal para abrir uma posição de compra, o cruzamento para cima do nível 50 é um sinal para uma posição de venda.



Os seguintes parâmetros de entrada foram usados ​​durante o teste:

CMO_period: 9;

CMO_Shift: 0;

Timeframe: D1;

Symbol: EURUSD;

Lote: 0,1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing: não utilizado..

Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, o chande_momentum_oscillatorsignal.mqh e basedonindicatorexpertsignal.mqh devem ser colocados em terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

Para o uso dos módulos do indicador oscilador Chande Momentum, o chande_momentum_oscillator.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

O SmoothAlgorithms.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include.





Oscilador Chande Momentum



Resultados do backtesing histórico (de 01.01.2010):





Resultados do backtesting histórico

