Bibliotecas

Módulo de sinais de negociação, com base no oscilador de Chande Momentum - biblioteca para MetaTrader 5

Aleksey Sergan
Visualizações:
1846
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Os sinais são formados em barras completas. O oscilador Chande Momentum é usado como um indicador personalizado para o módulo de sinais de comércio. O cruzamento para baixo do nível -50 é um sinal para abrir uma posição de compra, o cruzamento para cima do nível 50 é um sinal para uma posição de venda.

Os seguintes parâmetros de entrada foram usados ​​durante o teste:

  • CMO_period: 9;
  • CMO_Shift: 0;
  • Timeframe: D1;
  • Symbol: EURUSD;
  • Lote: 0,1;
  • Stop Loss, Take Profit, Trailing: não utilizado..

Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, o chande_momentum_oscillatorsignal.mqh e basedonindicatorexpertsignal.mqh devem ser colocados em terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

Para o uso dos módulos do indicador oscilador Chande Momentum, o chande_momentum_oscillator.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
O SmoothAlgorithms.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include.

sistema oscilador Chande Momentum

Oscilador Chande Momentum

Resultados do backtesing histórico (de 01.01.2010):

Resultados do backtesting histórico

Resultados do backtesting histórico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/444

