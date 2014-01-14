Participe de nossa página de fãs
Os sinais são formados em barras completas. O oscilador Chande Momentum é usado como um indicador personalizado para o módulo de sinais de comércio. O cruzamento para baixo do nível -50 é um sinal para abrir uma posição de compra, o cruzamento para cima do nível 50 é um sinal para uma posição de venda.
Os seguintes parâmetros de entrada foram usados durante o teste:
- CMO_period: 9;
- CMO_Shift: 0;
- Timeframe: D1;
- Symbol: EURUSD;
- Lote: 0,1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: não utilizado..
Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, o chande_momentum_oscillatorsignal.mqh e basedonindicatorexpertsignal.mqh devem ser colocados em terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.
Para o uso dos módulos do indicador oscilador Chande Momentum, o chande_momentum_oscillator.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
O SmoothAlgorithms.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include.
Oscilador Chande Momentum
Resultados do backtesing histórico (de 01.01.2010):
Resultados do backtesting histórico
