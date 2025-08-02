카이리 방법(KRI)은 적용 방식이 모멘텀에 더 가깝습니다.

오실레이터는 0을 중심으로 변동하지만 변동폭이 더 큽니다. 권장 평균 주기는 13입니다. KRI는 모든 시간 간격에 적용할 수 있습니다. 가장 간단한 오실레이터 중 하나입니다. 이 지표를 만들 때 단순 이동 평균에서 가격의 편차가 계산되고 결과는 평균의 백분율로 표시됩니다.

지표 계산 공식입니다:

KRI = 100 * (PRICE[bar] - SMA(PRICE[bar],period)) / SMA(PRICE[bar],period)



Where:

가격[바] - 가격;

SMA() - 평균화 알고리즘;

기간 - SMA()의 평균 기간;

바 - 바 번호.

가격 움직임에 뚜렷한 추세가 없는 경우 KRI 지표의 양수 값이 크면 고평가된 가격임을 나타내며 매도 추천을 제공합니다. 큰 음수 값은 매수 추천입니다.

현재 가격 값과 이동평균의 시차로 인해 뚜렷한 추세가 있는 경우, KRI 값은 하락 추세일 때는 안정적인 양의 값을, 상승 추세일 때는 안정적인 음의 값을 취합니다. 따라서 이 방법 값이 오랫동안 부호가 변하지 않는다면 추세 지표로 사용할 수 있습니다.

신호는 지표가 +1(과매수 영역) 이상, -1(과매도 영역) 미만이 되면 발생하며 KRI는 이 영역에서 가운데로 이동합니다. 지표와 가격의 강세 다이버전스 및 약세 수렴도 추가 신호입니다.

컴파일을 위한 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.