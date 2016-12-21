Es ist ein standardmäßiger Commodity Channel Index (CCI), der, statt der üblichen, eine ultralineare Glättung unter Zuhilfenahme der Klasse CJurX aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh verwendet (die Datei muss sich im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include befinden). Die Verwendung der Klasse wurde ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".

Zuletzt wird der Indikator mittels der Klasse CJJMA aus derselben Datei geglättet. Alle üblichen Elemente einer technischen Analyse, die den normalen CCI verwenden, können angewendet werden.