실제 저자:

존 엘러스

라게르 지표는 라게르 적응 필터를 기반으로 하는 RSI (상대강도지수) 지표의 알고리즘입니다.



선물 거래에 디지털 신호 처리 기술을 적용한 전문가인 John Ehlers가 만들었습니다. 그의 웹사이트의 기술 논문 섹션에서 그의 방법에 대한 많은 예를 찾을 수 있습니다. 라게레는 연속적인 과매도/과매수 곡선입니다. 가격이 상위 레벨 위로 상승하면 매수, 하위 레벨 아래로 하락하면 매도하세요.



중간 선의 붕괴는 거래에 대한 강력한 신호로 간주할 수도 있습니다. 과매수 및 과매도 구간을 벗어나는 것도 이 보조지표로 거래 신호를 얻는 또 다른 방법입니다.