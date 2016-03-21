Urheber:

John Ehlers

Der Laguerre Indikator ist ein RSI indicator Algorithmus, basierend auf dem Laguerre adaptive filter.



Dieser wurde von John Ehlers entwickelt - Der Experte, der die Methoden der digitalen Signalverarbeitung auf das Trading angewendet hat. Der Abschnitt Technical Papers dieser Website, beinhaltet jede Menge Beispiele, wie diese Methoden angewendet werden.



Der Laguerre Indikator Zeigt die überkauften und überverkauften Situationen im Markt an. Es wird empfohlen zu kaufen wenn der Preis über den oberen Level hinausgeht und zu verkaufen wenn sich der Preis unter den unteren Level bewegt. Ein Ausbruch von der Mittellinie ist ebenso ein gutes Signal um eine Position zu öffnen. Ebenso ist das Verlassen von überkauften und überverkauften Situationen im Markt eine weitere gute Möglichkeit Tradingsignale von diesen Indikatoren zu erhalten.



