und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Laguerre - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1833
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber:
John Ehlers
Der Laguerre Indikator ist ein RSI indicator Algorithmus, basierend auf dem Laguerre adaptive filter.
Dieser wurde von John Ehlers entwickelt - Der Experte, der die Methoden der digitalen Signalverarbeitung auf das Trading angewendet hat. Der Abschnitt Technical Papers dieser Website, beinhaltet jede Menge Beispiele, wie diese Methoden angewendet werden.
Der Laguerre Indikator Zeigt die überkauften und überverkauften Situationen im Markt an. Es wird empfohlen zu kaufen wenn der Preis über den oberen Level hinausgeht und zu verkaufen wenn sich der Preis unter den unteren Level bewegt. Ein Ausbruch von der Mittellinie ist ebenso ein gutes Signal um eine Position zu öffnen. Ebenso ist das Verlassen von überkauften und überverkauften Situationen im Markt eine weitere gute Möglichkeit Tradingsignale von diesen Indikatoren zu erhalten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/432
Gleitender Durchschnitt mit der doppelten adaptiven JMA Glättung einer Preisspanne.JFATL
Der Indikator ist eine Kombination aus dem digitalen Filter FATL und der analogen adaptive JMA-Glättung.
Dieses Skript konvertiert die Zeit, vorliegend als datetime-Variable in die Werte: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minuten und Sekunden.DinapoliTargets
Dies ist die MQL5 Version des DinapoliTargets Indikators. Der ZigZag Indikator wird auf den Chart angewendet.