적응형 미디어 JMA - MetaTrader 5용 지표
이 지표는 최소한의 지연(래그)으로 가격 곡선을 평활화하는 데 있어 선두주자입니다.
기존 이동평균과는 달리 스무딩이 더 좋고 민감도가 높으며 가격 차트와의 지연이 적다는 점에서 유리합니다.
JMA는 일종의 AMA (적응 이동 평균)로, 최고의 가격 필터 중 하나입니다. JMA 곡선은 우수한 평활화, 강한 가격 변동으로 인한 지연 최소화, 가격 변동 종료 후 최소한의 상승이 특징입니다. JMA 지표는 빠른 추세를 분석하는 지표이므로 JMALength_ 매개 변수의 큰 값에 휩쓸리지 않아야 한다는 점을 고려해야 합니다.
이 표시기는 작동 원리가 완전히 동일한 세 가지 변형으로 작성됩니다. JJMA.mq5 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 자세한 작업 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
지표 JMA.mq5와 JMA_.mq5는 클래스를 사용하지 않으며, 두 지표의 차이점은 두 번째 지표를 다른 지표 위에 던져 후자의 JMA 평균을 얻을 수 있다는 것입니다.
