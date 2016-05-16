無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
JJRSX - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1085
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは「標準的な」 相対力指数（Relative Strength Index、RSI）インディケータで、一般的な平滑化のかわりに超線形平滑化を使います。
インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJurXクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
作成されたインディケータは同じファイルのCJJMAクラスで平滑化されます。テクニカル分析のすべての標準的な要素は、この指標に適用することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/426
JMA adaptive average
JMA適応移動平均の使用は、最小の時間差で価格帯を平滑化するための最良の方法です。NRTR Rosh v2
このインディケータは現在のトレンドとサポートとレジスタンスとレベルを示します。