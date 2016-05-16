これは「標準的な」 相対力指数（Relative Strength Index、RSI）インディケータで、一般的な平滑化のかわりに超線形平滑化を使います。

インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJurXクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

作成されたインディケータは同じファイルのCJJMAクラスで平滑化されます。テクニカル分析のすべての標準的な要素は、この指標に適用することができます。