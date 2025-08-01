이것은 "고전적인" RSI (상대 강도 지수) 지표로, 일반적인 평균화 대신 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJurX 클래스를 사용하여 초선형 평균화를 사용했으며, 작업에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

최종 지표는 같은 파일의 CJJMA 클래스를 사용하여 평활화했습니다. 모든 기술적 분석 기법은 일반적인 RSI뿐만 아니라 이 지표와 함께 사용할 수 있습니다.