이것은 "고전적인" RSI (상대 강도 지수) 지표로, 일반적인 평균화 대신 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJurX 클래스를 사용하여 초선형 평균화를 사용했으며, 작업에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
최종 지표는 같은 파일의 CJJMA 클래스를 사용하여 평활화했습니다. 모든 기술적 분석 기법은 일반적인 RSI뿐만 아니라 이 지표와 함께 사용할 수 있습니다.
서머타임 전환으로 인한 서버 시간 변경 사항 확인하기
안타깝게도 일부 브로커가 서버 시간 변경에 약간 부주의하다는 사실을 깨달아야 했는데, 예상치 못한 일이어서 많이 놀랐습니다. 다음은 누구나 브로커를 확인할 수 있는 스크립트입니다.Forex news events reaction EA: An mql5 calendar introduction.
MQL5 캘린더를 사용하여 영향력이 큰 외환 뉴스 이벤트에 반응하는 MQL5 전문가 어드바이저입니다. 인플레이션(CPI/PPI) 및 금리 결정과 관련된 뉴스를 파악하여 대기 주문으로 브레이크아웃 트레이딩을 합니다. 뉴스 기반 전략을 자동화하려는 트레이더에게 이상적입니다. (이는 시작점에 불과합니다)