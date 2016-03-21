CodeBaseKategorien
JJRSX - Indikator für den MetaTrader 5

Dieses ist ein Standard Relative Strength Index (RSI) Indikator mit einer ultralinearen Glättung im Gegensatz zu der normalen Glättung.

Dieser Indikator verwendet die Klasse CJurX aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wird in dem folgenden Artikel beschrieben: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Der generierte Indikator wird geglättet unter Verwendung der Klasse CJJMA die in der selben Datei enthalten ist. All standard elements of the technical analysis can be angewendet auf this indicator.

