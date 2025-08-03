실제 저자:

팀 틸슨

이 지표는 1998년 팀 틸슨이 개발했습니다.

새로운 유형의 이동평균을 개발하는 목적은 노이즈 필터링을 개선하고 대부분의 이동평균에 내재된 단점인 지연을 줄이기 위한 것입니다. 계산에는 가격 계열의 다중 지수 평활이 사용됩니다. 가격이 아래에서 상승하는 T3 선을 넘으면 매수 신호이고, 위에서 하락하는 선을 넘으면 매도 신호입니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CT3 클래스를 사용하며, 작업에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

T3 인디케이터