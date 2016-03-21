CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

T3 - Indikator für den MetaTrader 5

Tim Tillson | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1676
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
t3.mq5 (5.55 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

Tim Tillson

T3 indicator wurde 1998 von Tim Tillson in 1998 vorgeschlagen.

Der Grund für die Entwicklung dieses neuen gleitenden Durchschnitts war der Wunsch, die Filterung der Hintergrundgeräusche zu verbessern und die Verzögerung zu minimieren, wie sie bei den meisten gleitenden Durchschnitten auftreten. Der Indikator basiert auf der mehrfachen exponentiellen Glättung des Kurses. Handelssignale sind: Kaufen Sie, wenn der Preis den Indikator nach oben schneidet und verkaufen sie wenn der Preis den Indikator nach unten schneidet.

Dieser Indikator verwendet die Klasse CT3 aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, deren detaillierte Beschreibung Sie in dem folgendem Artikel finden: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

T3 Moving Average Indicator

T3 Moving Average Indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/424

MACD-RSI MACD-RSI

RSI indicator angewendet auf MACD clearly shows the current price divergence.

Variation Variation

Dieser Indikator zeigt die Richtung des aktuellen Trends und Zeitpunkte für das Schließen einer offenen Position.

T3Taotra T3Taotra

The fan basiert auf 5 T3 gleitenden Durchschnitten für die Trendbestimmung.

JJRSX JJRSX

RSI oscillator mit ultralinearen und JMA Glättungsalgorithmus.