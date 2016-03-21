Urheber:

Tim Tillson

T3 indicator wurde 1998 von Tim Tillson in 1998 vorgeschlagen.

Der Grund für die Entwicklung dieses neuen gleitenden Durchschnitts war der Wunsch, die Filterung der Hintergrundgeräusche zu verbessern und die Verzögerung zu minimieren, wie sie bei den meisten gleitenden Durchschnitten auftreten. Der Indikator basiert auf der mehrfachen exponentiellen Glättung des Kurses. Handelssignale sind: Kaufen Sie, wenn der Preis den Indikator nach oben schneidet und verkaufen sie wenn der Preis den Indikator nach unten schneidet.

Dieser Indikator verwendet die Klasse CT3 aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, deren detaillierte Beschreibung Sie in dem folgendem Artikel finden: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

T3 Moving Average Indicator