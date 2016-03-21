und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MACD-RSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 2513
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber:
Relative Strength Index(RSI) indicator angewendet auf Moving Average Convergence/Divergence (MACD) clearly shows the current price divergence.
Umkehrformationen in kleinen Perioden (1, 5, 15 min.) sind ebenfalls deutlich zu sehen. Wenn sich die MACD-Linie und die RSI-Linie schneiden, ist das zudem ein Signal eine Position zu öffnen. In diesem Fall verändert die RSI-Linie ihre Farbe.
Der Indikator verwendet die Klasse СMoving_Average der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wird in dem folgenden Artikel beschrieben: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 08.09.2009 in Code Base publiziert.
.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/423
Dieser Indikator zeigt die Richtung des aktuellen Trends und Zeitpunkte für das Schließen einer offenen Position.FractalChannel_v1
Dieser Indikator zeigt einen Kanal an, der auf Fraktalen basiert.