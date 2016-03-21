Urheber:

Victor G. Lukashuck

Relative Strength Index(RSI) indicator angewendet auf Moving Average Convergence/Divergence (MACD) clearly shows the current price divergence.



Umkehrformationen in kleinen Perioden (1, 5, 15 min.) sind ebenfalls deutlich zu sehen. Wenn sich die MACD-Linie und die RSI-Linie schneiden, ist das zudem ein Signal eine Position zu öffnen. In diesem Fall verändert die RSI-Linie ihre Farbe.



Der Indikator verwendet die Klasse СMoving_Average der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wird in dem folgenden Artikel beschrieben: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".



Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 08.09.2009 in Code Base publiziert.



