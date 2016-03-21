CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MACD-RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Victor G. Lukashuck | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
2513
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
macd_rsi.mq5 (10.73 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

Victor G. Lukashuck

Relative Strength Index(RSI) indicator angewendet auf Moving Average Convergence/Divergence (MACD) clearly shows the current price divergence.

Umkehrformationen in kleinen Perioden (1, 5, 15 min.) sind ebenfalls deutlich zu sehen. Wenn sich die MACD-Linie und die RSI-Linie schneiden, ist das zudem ein Signal eine Position zu öffnen. In diesem Fall verändert die RSI-Linie ihre Farbe.

Der Indikator verwendet die Klasse СMoving_Average der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wird in dem folgenden Artikel beschrieben: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 08.09.2009 in Code Base publiziert.

MACD-RSI.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/423

Variation Variation

Dieser Indikator zeigt die Richtung des aktuellen Trends und Zeitpunkte für das Schließen einer offenen Position.

FractalChannel_v1 FractalChannel_v1

Dieser Indikator zeigt einen Kanal an, der auf Fraktalen basiert.

T3 T3

T3 Moving Average basiert auf der mehrfachen exponentiellen Glättung des Kurses.

T3Taotra T3Taotra

The fan basiert auf 5 T3 gleitenden Durchschnitten für die Trendbestimmung.