Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD-RSI - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 9636
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Индикатор RSI (Relative Strength Index), наложенный на MACD (Moving Average Convergence/Divergence), очень наглядно показывает дивергенции текущей цены.
В дополнение к дивергенциям MACD великолепно отображаются развороты на малых периодах 1, 5, 15 мин. Дополнительным сигналом к открытию сделки может являться пересечение сигнальной линии MACD и RSI линии, что приводит к изменению цвета линии RSI.
Во входных параметрах индикатора помимо параметров самой гистограммы MACD и RSI имеется в наличии caliber - коэффициент масштабирования для RSI. Введен по причине большого разброса значений MACD для разных ТФ. То есть, приблизительно для 15 мин на EURUSD "caliber" = 4, на дневках "caliber" = 20, на минутках "caliber" =0.5.
Индикатор использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 08.09.2009.
Рис.1. Индикатор MACD_RSI
Осциллятор CoeffofLine показывает вероятное направление движения цены в будущем.Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе Chande Momentum Oscillator
Сигналом для открытия позиций служит пересечение линией индикатора Chande Momentum Oscillator зон перекупленности/перепроданности.