Реальный автор:

Лукашук Виктор Геннадьевич

Индикатор RSI (Relative Strength Index), наложенный на MACD (Moving Average Convergence/Divergence), очень наглядно показывает дивергенции текущей цены.



В дополнение к дивергенциям MACD великолепно отображаются развороты на малых периодах 1, 5, 15 мин. Дополнительным сигналом к открытию сделки может являться пересечение сигнальной линии MACD и RSI линии, что приводит к изменению цвета линии RSI.

Во входных параметрах индикатора помимо параметров самой гистограммы MACD и RSI имеется в наличии caliber - коэффициент масштабирования для RSI. Введен по причине большого разброса значений MACD для разных ТФ. То есть, приблизительно для 15 мин на EURUSD "caliber" = 4, на дневках "caliber" = 20, на минутках "caliber" =0.5.

Индикатор использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 08.09.2009.







Рис.1. Индикатор MACD_RSI

