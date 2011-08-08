CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD-RSI - индикатор для MetaTrader 5

Victor G. Lukashuck | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
9636
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Лукашук Виктор Геннадьевич

Индикатор RSI (Relative Strength Index), наложенный на MACD (Moving Average Convergence/Divergence), очень наглядно показывает дивергенции текущей цены.

В дополнение к дивергенциям MACD великолепно отображаются развороты на малых периодах 1, 5, 15 мин. Дополнительным сигналом к открытию сделки может являться пересечение сигнальной линии MACD и RSI линии, что приводит к изменению цвета линии RSI.

Во входных параметрах индикатора помимо параметров самой гистограммы MACD и RSI имеется в наличии caliber - коэффициент масштабирования для RSI. Введен по причине большого разброса значений MACD для разных ТФ. То есть, приблизительно для 15 мин на EURUSD "caliber" = 4, на дневках "caliber" = 20, на минутках "caliber" =0.5.

Индикатор использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 08.09.2009.

Рис.1. Индикатор MACD_RSI

