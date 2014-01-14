Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MACD-RSI - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 7411
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O autor do artigo:
O indicador Índice de Força Relativa (RSI) aplicado a Média Móvel Convergente/Divergente (MACD) mostra claramente a divergência atual dos preços.
Reversões nos pequenos período de tempo (1, 5, 15 min.) são vistos com clareza. O cruzamento da linha de sinal MACD e RSI é um sinal adicional para a entrada no mercado, neste caso a linha de RSI muda de cor.
Indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso dessa classe foi descrito detalhadamente no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.09.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/423
Neste histograma MACD e utilizado a média JMA em vez da suavização convencional.ParMA
Média móvel baseada na aproximação parabólica do preço.
PCCI (Perfect Commodity Channel Index) é uma parte de alta freqüência das flutuações de preços normalizados utilizando o desvio padrão.3D_Oscilator
Este oscilador gera sinais de entrada e saída do mercado com base nos indicadores RSI e CCI.