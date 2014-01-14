CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MACD-RSI - indicador para MetaTrader 5

Victor G. Lukashuck | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
7411
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
macd_rsi.mq5 (10.73 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O autor do artigo:

Victor G. Lukashuck

O indicador Índice de Força Relativa (RSI) aplicado a Média Móvel Convergente/Divergente (MACD) mostra claramente a divergência atual dos preços.

Reversões nos pequenos período de tempo (1, 5, 15 min.) são vistos com clareza. O cruzamento da linha de sinal MACD e RSI é um sinal adicional para a entrada no mercado, neste caso a linha de RSI muda de cor.

Indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso dessa classe foi descrito detalhadamente no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.09.2009.

MACD-RSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/423

JMACD JMACD

Neste histograma MACD e utilizado a média JMA em vez da suavização convencional.

ParMA ParMA

Média móvel baseada na aproximação parabólica do preço.

PCCI PCCI

PCCI (Perfect Commodity Channel Index) é uma parte de alta freqüência das flutuações de preços normalizados utilizando o desvio padrão.

3D_Oscilator 3D_Oscilator

Este oscilador gera sinais de entrada e saída do mercado com base nos indicadores RSI e CCI.