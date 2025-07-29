당사 팬 페이지에 가입하십시오
MACD-RSI - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
실제 작성자:
MACD (이동평균 수렴/발산)에 겹쳐진 RSI (상대강도지수) 지표는 현재 가격의 차이를 매우 명확하게 보여줍니다.
MACD 다이버전스 외에도 1분, 5분, 15분 단위의 짧은 주기의 반전이 매우 잘 표시됩니다. 거래를 개시하는 추가 신호는 MACD 신호선과 RSI 선이 교차하여 RSI 선의 색상이 변경되는 것일 수 있습니다.
지표의 입력 매개변수에는 MACD 및 RSI 히스토그램 매개변수 외에 RSI에 대한 구경-스케일링 계수가 있습니다. 이는 다른 TF에 대한 MACD 값의 큰 분산으로 인해 도입되었습니다. 즉, EURUSD "구경" = 4, 일일 "구경" = 20, 분 "구경" = 0.5에서 약 15 분 동안입니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 코드 베이스 08.09.2009에 게시되었습니다.
그림 1. MACD_RSI 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/423
