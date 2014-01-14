Participe de nossa página de fãs
FractalChannel_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2073
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor Real:
igorad
O indicador mostra um canal baseado em fractais.
Método muito interessante de criação de um canal. Apesar de sua simplicidade, pode ser útil para uma análise de nível planificada (por exemplo, no caso de você ter estado ausente por algum tempo e agora quer observar rapidamente os eventos recentes do mercado).
Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 01.11.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/421
